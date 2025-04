Proposto al Milan un big a costo zero: risposta a sorpresa dei rossoneri

I rossoneri devono ridisegnare l’attacco: Gimenez unica certezza, addio Jovic e Abraham. Proposto ai rossoneri un big

L’attacco del Milan per la prossima stagione avrà bisogno di intervento. Una prima parte di lavoro è stata già fatta a gennaio con l’importante investimento di oltre 30 milioni per Santiago Gimenez: l’ex Feyenoord sta affrontando non poche difficoltà in questo periodo, tanto da perdere anche il posto da titolare in favore di Abraham nelle ultime gare, ma il Milan ripartirà sicuramente da lui per la prossima stagione. La speranza è che possa arrivare un allenatore in grado di valorizzare le sue caratteristiche. Difficile, nel Milan di adesso, fare bene e con continuità (solo Pulisic, Reijnders e Leao ci sono riusciti).

Attualmente, nel reparto ci sono anche Francesco Camarda, Luka Jovic, Joao Felix e, appunto, Abraham. Di questi quattro, nessuno è certo di restare. Il giovanissimo attaccante potrebbe andare a giocare in prestito (ed evitare un’altra disastrosa gestione come quella di quest’anno), Jovic è in scadenza, Joao Felix tornerà al Chelsea e a giugno e per Abraham c’è da chiarire la situazione con la Roma. Ecco perché potrebbe arrivare almeno un’altra punta e ce n’è una in scadenza di contratto che è stata proposta in questi mesi.

Gli agenti lo propongono al Milan, no dei rossoneri

Il Milan ha da tempo una certa attenzione verso Lorenzo Lucca dell’Udinese, ma per acquistarlo servirà un investimento da più di 30 milioni, molto simile a quello per Gimenez: difficile che i rossoneri possano farlo per un attaccante che dovrà essere, in sostanza, una riserva del messicano. Per questo motivo bisogna allontanare anche un’altra ipotesi che riguarda un giocatore che andrà presto in scadenza di contratto.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, in questi mesi al Milan è stato proposto Jonathan David. Non è un nome nuovo per le vicende rossonere: il canadese è stato un obiettivo anche in passato ma alla fine non se n’è mai fatto nulla. E’ rimasto al Lille ma a giugno scadrà il contratto e non rinnoverà. In questo modo potrà avanzare richieste importanti d’ingaggio e infatti i costi per accordarsi con David sono piuttosto alti e per questo il Milan non l’ha preso in considerazione.

Da qui a giugno, a meno di clamorosi colpi di scena, le cose non cambieranno: David vuole essere titolare e protagonista, e soprattutto vuole uno stipendio importante. Due condizioni che il Milan non può garantirgli: ecco perché è sicuramente un’ipotesi da scartare, per l’ennesima volta. Il canadese è nel mirino anche di Inter, Juventus e Napoli ma è probabile che il suo futuro sarà in Premier League.