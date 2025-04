Bocciato Camarda, promosso un altro gioiello: ci sarà lui in prima squadra

Stagione complicata per Camarda fra prima squadra e Milan Futuro, il prossimo anno potrebbe essere sostituito da un altro gioiello

Non è stata finora una stagione facile per Francesco Camarda. Doveva essere uno dei pilastri del Milan Futuro, invece si è ritrovato spesso in prima squadra senza praticamente mai giocare. Con Sergio Conceicao la situazione è addirittura peggiorata: con Fonseca ha accumulato un bel po’ di minuti, con anche una presenza da titolare a Cagliari in seguito ad infortunio di Alvaro Morata e preferito ad Abraham, e aveva segnato anche un gol in Champions League contro il Club Bruges poi annullato dal VAR per un fuorigioco.

Dall’arrivo di Conceicao, invece, pochissimo spazio per lui e di recente è tornato a giocare con il Milan Futuro ritrovando anche la rete. In tutto ciò, a gennaio doveva andare al Monza: prestito saltato all’ultimo minuto per volontà dei rossoneri. Adesso, in vista della prossima stagione, è fondamentale non sbagliare più una gestione che, fino ad oggi, per non farsi mancare niente, è stata disastrosa. Per Camarda potrebbe essere utile andare a giocare in prestito, mentre un altro gioiello potrebbe andare in pianta stabile in prima squadra.

Milan, Camarda in prestito: un altro gioiello al suo posto

Doveva essere anche questa una stagione importante per Mattia Liberali, uno dei migliori talenti del vivaio rossonero. Si era messo in luce durante l’estate negli States: era stato fra i migliori in campo e Fonseca gli aveva dato grande spazio. Iniziato il campionato, però, è sparito del tutto, per poi rivedersi in campo contro il Genoa e per pochissimi minuti col Verona. Mai chiamato in causa, invece, da Conceicao.

Anche lui doveva essere un pilastro del Milan Futuro e, invece, si è ritrovato addirittura in Primavera (a proposito di strane e sbagliate gestioni). Liberali sta facendo comunque bene e, nei giorni scorsi, ha compiuto 18 anni. Come Camarda, anche il suo talento andrebbe maneggiato con cura perché siamo di fronte ad un ragazzo con qualità che non si vedono così spesso, forse anche più del centravanti. Deve crescere sotto molti aspetti, anche quello fisico, ma in questa stagione sarebbe sicuramente tornato utile in più di un’occasione.

Anche per lui bisogna prendere una decisione importante in vista del prossimo anno: il Milan potrebbe pensare di portarlo definitivamente in prima squadra, ma tutto dipenderà da chi sarà l’allenatore e se avrà spazio. Altrimenti, è molto meglio per lui andare a giocare altrove in prestito. Prima di qualsiasi cosa però bisognerà chiarire la questione rinnovo, che per adesso ancora non arriva.