Il Milan lo riporta in Serie A: colpo in prestito

Un ex calciatore del campionato italiano nel mirino del club rossonero e anche dell’Inter: possibile derby di mercato.

In questi giorni si parla insistentemente di chi sarà il prossimo direttore sportivo del Milan. C’è grande curiosità di vedere chi andrà a ricoprire quel ruolo, anche per capire che tipo di direzione potrà prendere il calciomercato rossonero, a partire dalla scelta dell’allenatore.

Senza partecipazione alla prossima Champions League, il club dovrà rinunciare a tanti ricavi importanti per il bilancio. C’è anche il rischio di non partecipare a nessuna competizione europea, senza incassare nulla da premi UEFA e biglietti. Il ds e il resto degli uomini mercato del Diavolo dovranno essere bravi a gestire le risorse a disposizione, ottenendo il più possibile dalle cessioni e riuscendo a fare buoni affari in entrata.

Calciomercato Milan, affare in Premier League? Occhio all’Inter

Ci sono giocatori che vanno in scadenza di contratto a fine giugno 2025 e che possono arrivare a parametro zero, altri in scadenza tra un anno e il cui prezzo non sarà altissimo; per non parlare di quei calciatori che hanno vissuto una stagione difficile e il cui valore è sceso.

Tra i nomi che possono cambiare squadra nella prossima sessione estiva del calciomercato c’è Federico Chiesa. L’esterno classe 1997 si è trasferito a Liverpool nell’agosto scorso per 12 milioni di euro e non sta vivendo una stagione esaltante. Solo 4 presenze in Premier League e 3 in Champions League, altre 3 in Carabao Cup (1 gol) e 2 in FA Cup (1 gol).

L’ex Juventus non è riuscito a imporsi in Inghilterra e tornerebbe volentieri in Italia. Secondo quanto rivelato da CaughtOffside, sia il Milan sia l’Inter starebbero pensando di riportarlo in Serie A. I rossoneri sarebbero più interessati rispetto ai nerazzurri, ma molto dipenderà dalle condizioni che porrà il Liverpool per l’eventuale cessione e dal pensiero dell’allenatore Arne Slot. Oggi è difficile pensare che venga trattenuto a Liverpool, però non c’è ancora una decisione definitiva presa.

Il Milan potrebbe valutare un’operazione in prestito con diritto di riscatto, se i Reds dovessero aprire a questa modalità di trasferimento. Da considerare anche lo stipendio di circa 6 milioni di euro netti annui, bonus compresi. Per tornare in Italia dovrebbe abbassarselo un po’.