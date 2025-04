Gimenez in difficoltà, il Milan corre ai ripari: scelto il nuovo bomber

Il messicano sta facendo fatica nell’ultimo periodo: il Milan potrebbe fare un altro investimento per l’attacco a giugno

Era stato un inizio di grande livello di Santiago Gimenez al Milan: appena arrivato dal Feyenoord per oltre 30 milioni dopo una lunga trattativa, l’attaccante messicano aveva subito convinto con prestazioni positive e buon numero di reti. Poi però qualcosa è andato storto: il giocatore ha cominciato ad avere palesi difficoltà fino a perdere anche il posto da titolare nelle ultime gare. Sergio Conceicao gli ha preferito Abraham anche contro Inter e Fiorentina, e con giusta ragione considerando che l’inglese ha lasciato il segno in entrambe le gare con un gol.

Ma c’è un altro segnale inquietante: sabato scorso contro la viola, al posto di Musah è entrato Jovic, elemento considerato da tempo dal Milan fuori progetto, e Gimenez è rimasto in panchina, per entrare in campo soltanto dopo l’infortunio di Abraham. Non resta che aspettare per capire se il messicano riuscirà o meno a dare una svolta alla stagione, altrimenti se ne riparlerà il prossimo anno, sperando che arrivi un allenatore che sappia metterlo nelle giuste condizioni. Il Milan però potrebbe pensare anche ad un altro investimento in attacco.

Milan, un altro attaccante? Il profilo è stato già scelto

Come sappiamo, a giugno inizierà una ricostruzione del Milan con tanti giocatori che verranno messi alla porta. L’attacco è uno dei riparti che avrà bisogno di essere rivisto: Jovic è in scadenza a giugno e andrà via, Abraham è in prestito secco dalla Roma e il riscatto non è semplice, Joao Felix tornerà al Chelsea. Resta solo Gimenez, sul quale è stato fatto un importante investimento e che ha sicuramente bisogno di un’altra chance il prossimo anno.

Il Milan però potrebbe pensare di affiancarlo ad un altro centravanti che possa dare maggiori garanzie rispetto ad Abraham, che sta facendo bene nelle ultime gare ma è stato spesso in difficoltà per tutta la stagione e, con ogni probabilità, considerate anche le cifre che chiede la Roma, non sarà “riscattato”. Si potrebbe quindi creare lo spazio per un altro investimento e il nome di Lorenzo Lucca dell’Udinese continua ad essere sotto attenta osservazione.

I friulani però sono piuttosto chiari: per la cessione dell’attaccante, autore fino ad oggi di una buona stagione, chiedono 30-35 milioni. Il Milan deve quindi valutare se vale la pena fare un altro importante investimento per la punta o se, invece, preferirà spendere quei soldi per altri reparti (magari in difesa e a centrocampo dove ce n’è più bisogno). Il futuro del Milan è Gimenez: non resta che scegliere l’allenatore giusto che possa metterlo nelle condizioni migliori per fare bene.