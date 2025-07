Il Milan lo riporta in Serie A, Allegri ha il suo bomber

Un attaccante che ha già militato in Italia è finito nel mirino di Tare: parte la trattativa?

Fiducia in Santiago Gimenez, ma il Milan vuole comunque comprare un altro centravanti di buon livello da alternare al messicano. In una stagione senza coppe europee non si può fallire la qualificazione alla prossima Champions League, quindi è fondamentale allestire una squadra competitiva in ogni reparto.

In queste settimane sono stati accostati tanti nomi all’attacco rossonero e non è ancora chiaro su chi punterà Igli Tare. Uno dei preferiti sembra essere Victor Boniface, in forza al Bayer Leverkusen. Contatti avviati, però non è un’operazione semplice: la richiesta si aggira sui 35-40 milioni di euro.

Piacciono anche Darwin Nunez del Liverpool, Dusan Vlahovic della Juventus e Nicolas Jackson del Chelsea, ma in questo momento i costi sono considerati troppo elevati per approfondire delle trattative.

Attacco Milan, nuovo nome dalla Germania

Il più economico di tutti potrebbe essere Tolu Arokodare, 21 gol e 5 assist con la maglia del Genk nella scorsa stagione. Prezzo sui 20 milioni di euro.

Oggi La Gazzetta dello Sport ne ha fatto un altro che in queste settimane non era mai stato accostato al Milan: Patrik Schick. Come Boniface, anche il 29enne ceco milita nel Bayer Leverkusen. Ha un contratto che scade a giugno 2027 e conosce già l’Italia per aver indossato le maglie di Sampdoria e Roma. Nella scorsa stagione ha messo insieme 27 gol e 1 assist in 45 presenze.

Il Bayer Leverkusen lo aveva comprato dalla Roma per circa 26,5 milioni di euro, probabilmente vorrà almeno 30 milioni per venderlo. Da considerare che Schick compirà 30 anni nel gennaio prossimo: non è vecchio, ma neanche giovanissimo. Vedremo se il Milan si farà concretamente avanti per portarlo alla corte di Massimiliano Allegri.

I prezzi dei centravanti sono sempre abbastanza alti e probabilmente Tare si aspetta di poter approfondire i discorsi verso fine luglio-inizio agosto, quando magari le richieste potrebbero essere leggermente inferiori. Soprattutto quelle per attaccanti che magari non sono ritenuti incedibili.

Certamente l’acquisto di una punta è fondamentale per il Milan, considerando che Santi Gimenez ha disputato la Gold Cup col Messico e dovrà fare un po’ di vacanza prima di aggregarsi al gruppo. C’è solamente Lorenzo Colombo come centravanti a disposizione in questo momento.