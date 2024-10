Daniel Maldini dice addio definitivamente: la rivale lo vuole a tutti i costi

Il Milan rischia di perdere in maniera definitiva Daniel Maldini, già ceduto al Monza la scorsa estate. Lo vuole un’altra big italiana a tutti i costi!

Daniel Maldini ha stabilito qualche settimana fa un nuovo record. Si tratta del primo nipote, e quindi il primo giocatore di terza generazione, ad aver esordito in Nazionale dopo il papà e il nonno. Quella dei Maldini è una grande dinastia che da sempre ha interessato il Milan e l’Italia. Nonno Cesare, dopo una lunga e onorata militanza con i colori rossoneri, è diventato allenatore di successo mentre papà Paolo, oltre ad essere stato capitano e giocatore, di recente ha fatto la differenza anche da dirigente vincendo l’ultimo scudetto, prima dell’addio tra qualche malumore e polemica di troppo.

Daniel Maldini si era già staccato dalla realtà meneghina da qualche stagione. Dopo diversi prestiti in giro per l’Italia, la scorsa estate è arrivato l’addio definitivo con il passaggio al Monza. Segno di come la società rossonera non credesse fino in fondo nel suo talento, lasciandolo andare una volta per tutte. Un vero e proprio peccato, considerando non solo i suoi colpi ma anche il cognome che porta, spesso più un freno che un vantaggio.

Quale futuro per Daniel Maldini? Lo vuole la big, il Milan può perderlo definitivamente

A dire il vero nella formula del passaggio alla squadra gestita da Adriano Galliani, è presente una clausola che può ancora favorire il Milan. I rossoneri, infatti, vantano la possibilità di riscuotere il 50% sulla futura rivendita del fantasista. Dunque quando il Monza lo venderà, la metà della cifra incassata andrà di diritto nelle casse meneghine.

Proprio per questo, oltre all’esplosione di cui si è reso protagonista il figlio d’arte in questo primo scorcio di stagione (la convocazione da parte del CT Spalletti ne è una prova), si era vociferato di un possibile e repentino dietrofront da parte del Milan, pronto a riprenderselo versando solo il 50% del suo valore al Monza. Di sicuro il prezzo adesso lo stabilirà la società brianzola, in quanto si tratta a tutti gli effetti di un giocatore del club biancorosso ma fin quando non sarà ceduto ad un’altra società il Milan guarderà sempre con un occhio di riguardo Maldini sia in ottica della cifra da incassare sia per un clamoroso ritorno.

Si parla però di una nuova big che starebbe seguendo con interesse il calciatore. Si tratta dell’Atalanta, secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira. Gli osservatori nerazzurri avrebbero chiesto informazioni e stanno monitorando i progressi del figlio d’arte. In caso di addio agli orobici, il Milan incasserebbe una cifra per la sua vendita ma poi perderebbe ogni priorità su di lui. Anzi, se lo ritroverebbe in una diretta concorrente in serie A.