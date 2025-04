Paura passata, rientro importante per Genoa-Milan: Conceicao esulta

Importante notizia da Milanello: a breve Conceicao ritroverà un calciatore molto prezioso per lui.

Dopo la vittoria contro il Venezia allo stadio Pier Luigi Penzo, nella prossima giornata di Serie A il Milan giocherà ancora in trasferta. Lunedì sera sarà protagonista al Luigi Ferraris di Genova e sfiderà il Genoa.

Per i rossoneri la qualificazione a una competizione europea tramite il campionato è difficilissima, ma è fondamentale comunque vincere e tenere vive le speranze finché ce la matematica non le abbatte. Inoltre, conquistare i 3 punti sarebbe utile pure nell’ottica di mantenere alto l’umore dell’ambiente, in parte rivitalizzato dalla vittoria per 3-0 nel derby di Coppa Italia contro l’Inter.

Un risultato che ha permesso di accedere alla finale della competizione nazionale. Vincere il trofeo significherebbe qualificarsi direttamente alla prossima Europa League. Renderebbe meno amara una stagione nella quale il Diavolo avrebbe dovuto lottare per lo Scudetto o almeno essere in zona Champions League.

Milan, un giocatore recupera: ci sarà a Genova

Se il Milan si è guadagnato la possibilità di vincere la Coppa Italia è anche merito di Luka Jovic, autore di una doppietta all’Inter. Dopo l’ottima prestazione nel derby, il numero 9 rossonero non ha giocato a Venezia a causa di un problema di lombalgia. Era stato inserito nella formazione titolare ufficiale, però poi il suo posto è stato preso da Tammy Abraham.

Secondo quanto rivelato da Sky Sport, Jovic dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo giovedì o venerdì. Oggi non si è allenato con la squadra a causa del leggero infortunio accusato, però sta molto meglio e c’è fiducia di averlo regolarmente a disposizione per Genoa-Milan. Il fatto che si giochi di lunedì dà un giorno in più di tempo al giocatore per recuperare la condizione fisica.

In caso di rientro tra i convocati, l’ex di Real Madrid e Fiorentina andrebbe comunque in panchina. Conceicao non vuole rischiare, punta ad avere tutti nella migliore forma fisica e mentale per il Bologna-Milan del 14 maggio, giorno della finale di Coppa Italia. Quella è la partita assolutamente da non perdere ed è meglio avere più giocatori possibili a disposizione.

Contro il Genoa toccherà ad uno tra Abraham e Santi Gimenez agire da centravanti nel 3-4-3 rossonero. Dopo aver ritrovato il gol a Venezia, potrebbe essere il messicano ex Feyenoord a partire dal primo minuto.