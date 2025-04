Perché Jovic non gioca in Venezia-Milan: la scelta di Conceicao all’ultimo minuto

Cambio (forzato) di Conceicao all’ultimo respiro: Jovic non gioca in Venezia-Milan, al suo posto Abraham. Cosa è successo

Il Milan non potrà contare su quello che è stato a tutti gli effetti il protagonista della vittoria contro l’Inter in Coppa Italia di mercoledì. Luka Jovic, che ha segnato due gol in semifinale, non ci sarà a causa di un problema muscolare: era stato annunciato come attaccante titolare per la gara di Venezia, ma durante il riscaldamento ha accusato un dolore lombare e per questo Conceicao, insieme al suo staff, ha deciso di non rischiarlo.

Al suo posto gioca Tammy Abraham, preferito a Santiago Gimenez. Una scelta, quella del tecnico portoghese, che ha fatto un po’ discutere i tifosi in questi minuti sui social, considerando che l’inglese è in prestito secco e il messicano è costato 35 milioni a gennaio. Il giocatore di proprietà della Roma è in un periodo di buona forma, ma con un campionato ormai finito per il Milan, forse era una buona occasione per dare fiducia all’ex Feyenoord.