Monza-Milan, le probabili formazioni: Fonseca fa dei cambiamenti

Le ultime notizie sugli schieramenti che Nesta e Fonseca utilizzeranno nel match di campionato di sabato.

Il Milan è reduce dalla sconfitta contro il Napoli e vuole assolutamente riscattarsi. Il calendario della Serie A lo mette di fronte al Monza, una squadra che ha avuto un avvio di stagione sotto le sue aspettative: 8 punti in 10 giornate.

I rossoneri partiranno come favoriti sabato sera all’U-Power Stadium, anche non potranno sottovalutare il gruppo di Alessandro Nesta. Quest’ultimo era un po’ arrabbiato con l’arbitro dopo la recente sconfitta contro l’Atalanta e sicuramente proverà a caricare a dovere i suoi giocatori. Nella scorsa stagione i brianzoli si imposero 4-2 di fronte al loro pubblico e sperano di ripetere quel tipo di impresa.

Monza-Milan, le scelte di Nesta e Fonseca

Paulo Fonseca per Monza-Milan ritrova due giocatori fondamentali come Theo Hernandez e Tijjani Reijnders, entrambi assenti per squalifica contro il Napoli. E riavrà un Christian Pulisic al 100%, dopo che martedì ha dovuto partire dalla panchina a causa dell’influenza. Recuperato anche Luka Jovic e dovrebbe farcela pure Tammy Abraham, che ha svolto in gruppo la prima parte dell’ultimo allenamento.

Tra i pali ci sarà sicuramente Mike Maignan, da non escludere il ritorno da titolare di Davide Calabria a destra e la panchina per Emerson Royal. Al centro della difesa mancherà ancora Matteo Gabbia per infortunio, possibile che parta dall’inizio Fikayo Tomori: Strahinja Pavlovic dovrebbe fargli spazio, mentre Malick Thiaw potrebbe essere confermato titolare. A sinistra Hernandez.

A centrocampo ci sarà la coppia titolare Fofana-Reijnders. Sulla trequarti dovremmo vedere Samuel Chukwueze, Pulisic e Rafael Leao. Quest’ultimo è stato escluso dalla formazione titolare contro Udinese e Napoli, ma Fonseca è pronto a ridargli una chance dall’inizio: ha bisogno di lui per tornare alla vittoria. La prima punta sarà di nuovo Alvaro Morata.

Nesta schiererà il Monza con il solito 3-4-2-1. Non potrà contare su Roberto Gagliardini, che è stato operato. In dubbio Samuele Birindelli, Stefano Sensi e Andrea Petagna. Da capire se Daniel Maldini partirà titolare assieme a Dany Mota o se gli verrà preferito uno tra Samuele Vignato e Gianluca Caprari. Il centravanti sarà Milan Djuric.

SERIE A, MONZA-MILAN: PROBABILI FORMAZIONI

Monza (3-4-2-1): Turati; D’Ambrosio (Izzo), Marì, Caldirola (Carboni); Pereira, Pessina, Bondo (Bianco), Kyriakopoulos; Mota, Maldini (Vignato); Djuric.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata.