Milan, i tifosi “minacciano” Cardinale: scenario clamoroso

Arriva la minaccia dei tifosi rossoneri qualora il nuovo allenatore del Milan scelto dal club non fosse all’altezza delle loro aspettative.

Il Milan può dire ormai conclusa la propria stagione sportiva, visto che ieri ha ottenuto aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Stefano Pioli vuole comunque chiudere positivamente, mantenendo il secondo posto e facendo più punti possibili.

Ma già in questi giorni si parla di futuro, di cambiamenti e di rivoluzioni per il Milan che verrà. In particolare per la guida tecnica che prenderà il posto di un Pioli già destinato a dire addio al termine della stagione. Il problema è che gli ultimi rumors concreti di casa rossonera non soddisfano affatto il grande pubblico.

Il nome di Julen Lopetegui è sempre più centrale nei piani del Milan che verrà. Il tecnico basco sembra il profilo più attenzionato dai dirigenti, convincente dopo i primi colloqui informali avvenuti di recente. Tutto sembra portare ad un suo prossimo ingaggio, con tanto di contratto triennale sul tavolo. Ma il sentimento popolare non è proprio felice di tutto ciò.

Lopetegui al Milan? I tifosi pronti a disertare

Secondo ciò che racconta oggi l’edizione di Tuttosport, la notizia del possibile ingaggio di Lopetegui ha raffreddato gli umori di moltissimi tifosi rossoneri. I quali continuerebbero a preferire Antonio Conte come nome per rilanciare la squadra dopo un’annata piuttosto deludente, avendo osservato da vicino i trionfi dell’Inter.

Se invece dovessero essere confermate le voci su Lopetegui, molti membri della parte più calda del tifo milanista sarebbero pronti a disertare. In pratica è in arrivo una sorta di “minaccia” a Gerry Cardinale ed al resto della dirigenza, con la possibilità di diminuire drasticamente le presenze a San Siro, magari già da Milan-Genoa del prossimo weekend.

Inoltre i tifosi sarebbero pronti anche ad acquistare meno maglie o merchandising del Milan in generale, come segno di protesta nei confronti delle scelte poco apprezzate della società. Insomma, una rivolta civile che potrebbe esplodere letteralmente qualora si punti su un tecnico non così ben voluto come Lopetegui anziché una certezza come Conte.

Il rischio è un calo enorme degli abbonamenti e dei biglietti per assistere alle partite del Milan, che comporterebbe un danno economico e di immagine. Tifosi sul piede di guerra: la proprietà li starà a sentire o continuerà sulla propria rotta?