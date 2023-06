“Il Milan l’aveva preso”, trattativa saltata con l’addio di Maldini: rivelazione

Di Marzio rivela che un giocatore dell’Udinese poteva passare al Milan: l’addio di Maldini avrebbe bloccato ogni ipotesi di trasferimento.

Prima di lasciare il Milan, Paolo Maldini e Frederic Massara stavano trattando l’acquisto di alcuni giocatori e per altri erano in corso dei normali contatti. Come succede sempre, si parla un po’ con tutti e si valutano le migliori soluzioni per rinforzare la squadra.

I “vecchi” dirigenti del Milan avevano bloccato Marco Sportiello dell’Atalanta e Daichi Kamada dell’Eintracht Francoforte, entrambi in scadenza di contratto. Due operazioni che non dovrebbero essere a rischio, almeno stando alle notizie trapelate in queste settimane. Diverso il discorso per altri obiettivi che Maldini e Massara avevano in mente.

Calciomercato Milan, rinforzo dall’Udinese saltato?

Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, il Milan aveva pensato anche a Roberto Pereyra per completare il gruppo di Pioli. Un nome che sicuramente sorprende, vista l’età (32 anni) e anche il fattore tecnico.

Intervistato dal Messaggero Veneto, il giornalista di Sky Sport ha raccontato come sono andate le cose: “Pereyra è stato molto vicino al Milan. Il suo procuratore Federico Pastorello è stato più volte a parlarne a Milano. Se Maldini e Massara fossero rimasti, il Tucu sarebbe stato a un passo dal Milan“.

Pereyra ha un contratto in scadenza a fine giugno e può essere tesserato a parametro zero. Di Marzio ha spiegato che Maldini e Massara hanno concretamente pensato di portarlo alla corte di Pioli. L’argentino è un giocatore che può giocare sia da centrocampista sia da esterno destro, quindi è duttile tatticamente.

Nell’ultima stagione all’Udinese ha messo insieme 5 gol e 9 assist in 36 partite. Sicuramente buoni numeri, ma sarebbe stata una sorpresa vederlo al Milan. Salvo colpi di scena, l’ex di River Plate e Juventus non approderà a Milanello.

Pereyra è stato accostato anche a Inter e Roma in questi giorni, il suo agente Federico Pastorello lo sta proponendo a diverse società. Potrebbe trovare una buona sistemazione per la prossima stagione. Spera di potersi rimettere alla prova in una squadra che disputa le coppe europee. Anche se non è più giovanissimo, sente di poter dare ancora tanto e a livelli più alti di quelli dell’Udinese. Vedremo quale sarà il suo futuro.