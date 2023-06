Milan, ha 12 anni ed è un fenomeno: “Volevo segnare 300 gol, ne ho fatti 324”

Il baby bomber ha numeri spaventosi nell’Under 12 dei rossoneri: gol spettacolari e tantissimi premi individuali già ottenuti

Mentre il Milan è a al lavoro per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione e del futuro, piccoli talenti crescono nel club rossonero con tante speranze ed entusiasmo. Il Diavolo coltiva giovani promesse di tutte le età e tra queste ce ne è una che spicca.

Nelle giovanili del club rossonero ci sono infatti tantissimi prospetti che stanno facendo parlare molto di sé, nelle rispettive categorie. La società li segue tutti con attenzione e cerca di metterli a loro agio per farli crescere e migliorare giorno dopo giorno, con il sogno di arrivare fino alla Prima Squadra. In questi mesi si era parlato soprattutto di Francesco Camarda, il 14enne che ha battuto tutti i record, ma c’è un altro talento che sta sbocciando nel Milan.

Parliamo di Akram Jadid, talento italo-marocchino classe 2011, quindi solo un dodicenne, che però ha già stupito tutti con le sue giocate e con i numeri ottenuti. Il baby bomber ha fatto registrare numeri impressionanti con l’Under 12 del Diavolo in questa stagione 2022-23. Sono addirittura 324 le reti messe a segno dal piccolo attaccante delle giovanili rossonere.

Akram Jadid fa sognare i tifosi del Milan per il futuro

Ha superato l’incredibile obiettivo che lui stesso si era prestabilito: “Il mio obiettivo di quest’anno era di fare 300 gol e ne ho fatti 324”. Come lui stesso ha affermato, soltanto in questa stagione ha vinto ben 5 premi come miglior capocannoniere e 3 premi come miglior giocatore.

La pagina di The talents su Instagram fa vedere diversi video dei suoi gol, alcuni dei quali sono davvero spettacolari. Rovesciate, progressioni, dribbling e tiri perfetti, per quello che dà l’idea di poter diventare un gran bomber. I commenti sono tantissimi: c’è chi già lo definisce un fenomeno da non farsi scappare e chi invece preferisce essere più cauto, consapevole dei tanti giovani talenti poi non sbocciati.

I tifosi del Milan ricordano infatti l’esempio di Hachim Mastour, considerato un vero crac nelle giovanili, ma la cui carriera non ha mai effettivamente preso il via. Sicuramente tutti ora seguiranno con grande interesse la sua crescita, nella speranza un giorno di vederlo a San Siro con la maglia dei rossoneri.