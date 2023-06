Milan, arriva il “nuovo Maignan”: si chiude in settimana

Il Milan nei prossimi giorni dovrebbe concludere definitivamente un’operazione a zero: potrebbe essere il primo colpo del nuovo corso rossonero.

I tifosi sono un po’ preoccupati e impazienti. Dopo l’ormai certa cessione di Sandro Tonali al Newcastle United, il Milan è chiamato a fare un calciomercato importante per rinforzare la squadra. Per lottare per lo Scudetto e ben figurare in Champions League servono rinforzi di ottimo livello.

Tra i volti nuovi che approderanno a Milanello ci saranno anche quelli di alcuni portieri. Infatti, Ciprian Tatarusanu non rinnoverà il contratto e il nuovo vice di Mike Maignan dovrebbe essere Marco Sportiello. Quest’ultimo è in scadenza con l’Atalanta e sarebbe un buon 12esimo, utile anche per il discorso liste visto che è cresciuto in un settore giovanile italiano. Paolo Maldini e Frederic Massara avevano trovato l’accordo e l’operazione dovrebbe concretizzarsi anche con il nuovo corso.

Calciomercato Milan, non solo Sportiello: firma un altro portiere

In attesa di capire se Antonio Mirante rinnoverà il suo contratto in scadenza, la certezza è che anche Devis Vasquez lascerà Milanello. Il portiere colombiano è arrivato lo scorso gennaio e non ha avuto spazio, se non con la maglia della Primavera. Essendo extracomunitario, la sua cessione sarà utile per liberare uno slot per tesserare un altro giocatore extra UE.

Dalla Francia arriverà Noah Raveyre, 18enne francese che milita nel Saint Etienne. Il Milan lo segue da tempo e lo tessererà a parametro zero, dato che è a sua volta in scadenza di contratto. Secondo quanto spiegato da Sportitalia, la società rossonera è pronta a chiudere questo affare nella settimana in arrivo.

Da capire se Raveyre farà parte del parco portieri della Prima Squadra, crescendo sotto l’ala di Maignan o se verrà fatta una scelta diversa. Nell’ultima stagione ha collezionato solo una presenza con il Saint Etienne, però gli osservatori rossoneri sono convinti del suo potenziale e l’occasione di ingaggiarlo “gratis” era ghiotta.

Non è altissimo (1,85 metri), ma il giovane francese è un portiere esplosivo tra i pali ed è bravo anche con la palla tra i piedi. Quest’ultima è una caratteristica molto apprezzata e che ha in comune con Mike. È bravo nelle uscite e sa essere padrone dell’area di rigore. Il Saint Etienne avrebbe voluto puntarci, però da tempo era chiaro il suo desiderio di trasferirsi altrove.

Il Milan è pronto a chiudere definitivamente questa operazione. Se non ci saranno colpi di scena, Raveyre presto sarà ufficialmente un nuovo portiere rossonero.