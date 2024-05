Milan, colpo dal Sassuolo: affare da 15 milioni

Il Milan potrebbe mettere le mani sul centrocampista del Sassuolo. Il giocatore classe 1998 è finito nel mirino del club rossonero in vista della prossima estate

Le priorità in casa Milan sono certamente l’acquisto di un nuovo grande centravanti, che possa non far rimpiangere Olivier Giroud, destinato a volare in America, e l’arrivo di un allenatore, che aiuti a ridurre il gap con l‘Inter.

Due colpi da non sbagliare per il Diavolo, che in estate non sarà certamente protagonista di una rivoluzione come lo scorso giugno, dove arrivarono tantissimi giocatori. L’obiettivo del Milan è quello di mettere le mani su un giocatore importante per reparto, ma chiaramente non sono escluse altre operazione se qualcuno dovesse fare le valigie.

In questi giorni si sta parlando poco del possibile rinforzo a centrocampo. Oggi i nomi più caldi appaiono quelli di Fofana del Monaco, Hojbjerg del Tottenham e Amrabat, che farà ritorno a Firenze, alla Fiorentina, dopo l’avventura non proprio esaltante al Manchester United. Tutti e tre i giocatori sono accomunati dall’avere un contratto in scadenza il 30 giugno 205, fra poco più di un anno dunque.

Attenzione, però ad altri nomi, ad altri calciatori che potrebbero allungare la rosa a centrocampo. Così dalle parti di Casa Milan torna di moda il nome di di Daniel Boloca del Sassuolo. Un’opportunità a prezzi contenuti – può lasciare i neroverdi per meno di 15 milioni di euro – soprattutto con la retrocessione. Il giocatore classe 1998 piace tanto anche alla Fiorentina, ma ha attirato l’interesse di altri club del massimo campionato italiano.

Sassuolo, addio con la retrocessione

Il Sassuolo, penultimo a cinque punto dalla zona salvezza, rischia seriamente la retrocessione e sabato è chiamata a fare punti contro i campioni id’Italia dell’Inter. Un’impresa complicata, ma gli uomini idi Ballardini non hanno alternative.

Se i neroverdi dovessero retrocedere diversi giocatori, inevitabilmente, lasceranno l’Emilia-Romagnoli. Oltre al già citato Boloca, attenzione chiaramente a Domenica Berardi, che così come Pinamonti, direbbe addio sicuramente al Sassuolo.

Un altro calciatore che difficilmente resterebbe è Laurienté. L’esterno, soprattutto nella scorsa stagione, ha dimostrato di poter fare la differenza con la sua velocità e il Milan ne sa qualcosa. Il francese, infatti, è stato tra i protagonisti dell’ultima sfida terminata con il risultato di 3 a 3.