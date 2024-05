Il Milan si muove per Sergio Conceiçao: primi contatti, i dettagli

Avanza la candidatura di Sergio Conceiçao del Porto per il Milan: primi contatti nelle ultime ore, i dettagli

Continua a far parlare di sé il girotondo per la panchina del Milan. Dopo il dietrfront di questi giorni su Julen Lopetegui, la società rossonera ha iniziato nuove valutazioni per trovare il profilo giusto per sostituire Stefano Pioli. Fra i nomi più caldi in questo momento c’è Sergio Conceiçao del Porto.

Jorge Mendes sarebbe pronto a portare al Milan il proprio assistito, che potrà liberarsi dal Porto dopo che Villas-Boas è stato eletto come nuovo presidente del club. La notizia è del giornalista Gianluigi Longari di Sportitalia e in questi minuti sono arrivate anche le conferme di Manuele Baiocchini e Gianluca Di Marzio.

Conceiçao al Milan, primi contatti

Infatti Conceiçao era un nome che scaldava le idee dei dirigenti e anche della piazza Milan in generale. Profilo che però sembrava destinato a sfumare dopo il rinnovo di contratto con il Porto fino al 2028. Una firma che però può subito svanite dal neo presidente dei lusitani André Villas-Boas, poco affine con il tecnico portoghese e dunque pronto a liberarlo.

Per questo Mendes ha deciso di riprendere i contatti con il Milan e proporre Sergio Conceiçao come tecnico rossonero. Un ritorno di fiamma che potrebbe intrigare non poco il club, che dopo l’intricata questione Lopetegui segue diversi profili, purché abbiano le caratteristiche richieste: giovani, dalla mentalità moderna, capaci di lavorare con i giovani di prospettiva.

Se confermate queste voci, la candidatura di Conceiçao riprenderebbe quota per il Milan, al fianco di quelle del connazionale Paulo Fonseca e dell’olandese Mark van Bommel. Sempre pochissime possibilità con il preferito in assoluto dei tifosi, Antonio Conte. Il nome di Conceiçao però piace e non poco anche ai sostenitori rossoneri, che approverebbero il suo arrivo (o almeno la maggior parte di essi). Resto sullo sfondo l’ipotesi De Zerbi, con il quale non c’è ancora stato alcun tipo di contatto.