Milan, offerto un centrocampista dalla Premier League

Il Milan starebbe valutando un centrocampista centrale che è stato proposto al club rossonero dai propri agenti e da intermediari.

In attesa di capire chi sarà il prossimo allenatore del Milan, sono già ben chiare le priorità di mercato che il club rossonero dovrà soddisfare durante la prossima sessione estiva. In primis quella del centravanti, visto che Olivier Giroud è sul piede di partenza e la squadra necessita di un numero 9 di qualità e di prospettiva.

Ma il Milan ha un bisogno piuttosto importante anche in mezzo al campo. Manca un centrocampista completo che possa giocare davanti alla difesa da metronomo ed accompagnare l’azione con intelligenza tattica. Nei giorni scorsi si è parlato molto di Youssouf Fofana, mediano del Monaco, come possibile obiettivo primario in questo reparto.

Le ultime indiscrezioni però portano alla luce una proposta fatta al Milan negli scorsi giorni. Alcuni intermediari avrebbero proprio al club di via Aldo Rossi l’ingaggio di un altro centrocampista, dalle caratteristiche diverse da Fofana, che potrebbe comunque far comodo al Milan e portare qualità, fisicità ed esperienza alla linea mediana.

Proposto il calciatore, ma i costi non sono bassi

La notizia è stata lanciata dall’emittente Sportitalia, in particolare dal giornalista esperto di mercato Gianluigi Longari. Dall’Inghilterra è stato offerto al Milan il cartellino di Pierre-Emile Højbjerg, mediano danese in forza al Tottenham. Un calciatore dotato di ottima tecnica di base e di una importante esperienza internazionale.

Højbjerg, classe 1995, ha il contratto in scadenza tra un anno con gli Spurs e difficilmente sarà chiamato a rinnovare. Il Milan ha ricevuto da poco la proposta di ingaggiare, ad una cifra non troppo elevata, il centrocampista. Un profilo che non dispiace affatto, visto che è stato sondato anche in passato dai dirigenti rossoneri, ma che non convince a livello di costi.

Come detto il cartellino di Højbjerg non costerebbe troppo, vista la scadenza nel giugno 2025, ma il suo stipendio resta piuttosto elevato per gli standard del Milan e della Serie A in generale. In Premier il danese percepisce circa 5,9 milioni netti a stagione, dunque dovrebbe decurtarsi gran parte dell’ingaggio per poter effettivamente essere alla portata dei rossoneri.

Al momento dunque Ibrahimovic e compagnia non considerano Højbjerg una priorità per il rafforzamento del centrocampo, ma eventualmente una futura opportunità se non dovessero svilupparsi altre situazioni. Come già detto, il profilo di Fofana del Monaco resta quello più intrigante e idoneo, ma occhio anche alle piste Renato Veiga, giovane talento del Basilea, ed a Sofyan Amrabat, scarto del Manchester United.