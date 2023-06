Milan, una Moncanada per l’attacco: colpo dall’Almeria

Secondo il giornalista di RMC Sport, il Milan ha mostrato interesse per un nuovo profilo dell’attacco. C’è la concorrenza di Napoli e Atalanta

Il Milan ha perso la corsa a Marcus Thuram, il quale alla fine dei giochi ha scelto l’Inter come suo prossimo club. L’attaccante francese rappresentava la prima scelta della nuova dirigenza rossonera, con anche la possibilità di accoglierlo a parametro zero ad essere decisiva. Ma il classe 1997 non ha esitato, e dopo l’inserimento dell’Inter ha comunicato al Milan la sua scelta.

Inutile sottolineare che ci sia stata una certa delusione nell’ambiente rossonero dopo la notizia. Ma il club di RedBird non vuole perdere altro tempo, e per questo si è messo immediatamente alla ricerca di nuovi profili. Sono tornati in voga i nomi di Gianluca Scamacca e Alvaro Morata, due seguiti settimane fa anche dai vecchi dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara. Trattative non semplici da aprire, ma alle quali il Milan ha cominciato a lavorare.

Non soltanto però l’italiano e lo spagnolo. Nelle ultime ore, come riporta la fonte francese RMC Sport, Furlani e Moncada sono piombati su un nuovo profilo per rinforzare il reparto d’attacco di Stefano Pioli. Non un nome blasonato, ma dalle ottime caratteristiche. E a confermalo è la forte concorrenza italiana di Napoli e Atalanta.

Milan, un classe 2001 per l’attacco: gioca in Liga

Si tratta di El Bilal Touré. E’ lui l’ultimo profilo aggiunto alla lista dei papabili per un posto nell’attacco del Milan. Di chi parliamo? Di un centravanti militante nell’Almeria, club di Liga spagnola: 21anni e di nazionalità a metà tra quella malese e quella ivoriana. In questa stagione ha collezionato 25 presenze complessive, con 7 gol e 2 assist. Si è affermato come uno dei giovani più interessanti del campionato spagnolo, conquistando una certa attenzione nel mercato estivo.

Il Milan è l’ultimo club ad inserirsi per El Bilal Touré, su cui era già forte l’attenzione di Napoli e soprattutto dell’Atalanta. I bergamaschi hanno già avanzato un’offerta al giocatore, riporta Fabrice Hawkins di RMC Sport. La Dea ha messo sul piatto dell’africano 1 milione e mezzo a stagione per un contratto di cinque anni. Ma l’inserimento del Milan potrebbe essere decisivo. Il Napoli ci sta pensando in caso di addio di Victor Osimhen.

Secondo la medesima fonte, il prezzo di cessione di Touré fissato dall’Almeria è di 15-20 milioni di euro, forte anche il lungo contratto del giocatore sino al 2028. Al momento, sono iniziati i sondaggi da parte di Furlani e Moncada. Da capire se l’interesse si concretizzerà o meno in una trattativa vera e propria.