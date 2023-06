Pippo Inzaghi: “Tonali? Rifiutai i soldi dell’America per l’amore della gente”

Inzaghi ha detto la sua opinione sulla cessione di Tonali: l’ex attaccante del Milan ha anche rivelato un retroscena che lo riguarda.

L’addio di Sandro Tonali sta facendo discutere i tifosi rossoneri. C’è ci comprende che di fronte a certe cifre è impossibile dire no e chi invece è più critico sull’operazione. Qualcuno se la prende con il club, qualcuno con il giocatore.

Nelle prossime ore Milan e Newcastle United sistemeranno gli ultimi dettagli e poi l’ex Brescia potrà svolgere le visite mediche. Le farà in Romania, dove si trova adesso per disputare l’Europeo Under 21. I membri dello staff dei Magpies sono pronti a partire.

Ormai è fatta per la cessione di Tonali, che firmerà un contratto di sei anni a circa 8 milioni di euro netti a stagione. Considerando anche i bonus, il Diavolo ne andrà a incassare oltre 70. Plusvalenza importante per il bilancio societario.

Sandro Tonali al Newcastle: le parole di Pippo Inzaghi

Filippo Inzaghi in un intervento alla trasmissione Tutti Convocati su Radio 24 ha parlato anche del trasferimento di Tonali al Newcastle: “Quando si perde un talento italiano per l’estero è sempre un dispiacere e mi dispiace da milanista. Tonali era uno con la faccia da capitano del Milan per i prossimi dieci anni. Comunque io credo ancora che possa esistere un calcio delle bandiere“.

Pippo ha anche raccontato un retroscena che lo riguarda: “Dopo il 2007 e quei cinque gol nelle tre finali, diverse squadre mi volevano in America. Ma io ho preferito l’amore della gente ai soldi“.

Inzaghi poteva trasferirsi in MLS nel 2008, quando avrebbe compiuto 35 anni, ma scelse di rimanere al Milan. Nonostante le ricche offerte, ha preferito continuare a indossare la maglia rossonera. Sicuramente una decisione apprezzabile la sua, che a Milano poi ha vinto un altro Scudetto e una Supercoppa Italiana.

Chiaramente, la situazione di Tonali è diversa. Al Milan è arrivata un’offerta ricchissima ed è stato dato l’ok a trattare la sua cessione. Il giocatore, che a sua volta ha ricevuto una proposta economica importante, ha accettato di andare al Newcastle United.

I Magpies hanno una proprietà ambiziosa (e immensamente ricca) e un progetto sportivo interessante. Inoltre, hanno conquistato la qualificazione alla prossima Champions League. Non è come andare in MLS o in Arabia Saudita.