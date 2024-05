Milan, arriva la firma: stretta di mano con l’attaccante

Il Milan si muove per programmare il futuro. Non solo la nuova guida tecnica, serve chiarezza anche sul reparto d’attacco della prossima stagione

Sono giorni caldi per il futuro del Milan. Gerry Cardinale e i suoi uomini si stanno muovendo per programmare nel migliore dei modi la prossima stagione.

Una stagione che chiaramente ripartirà da una nuova guida tecnica. Il casting per il dopo Pioli è ormai partito da giorni, ma non c’è ancora alcuna certezza sui chi sarà a Milanello a condurre gli allenamenti. Tanti nomi, molti dei quali bocciati dai tifosi, come Fonseca e van Bommel, dopo chiaramente quello di Lopetegui. Il supporter rossonero spera dunque che alla fine, il nuovo mister possa essere uno tra Thiago Motta, De Zerbi e Antonio Conte.

Ma i nodi da sciogliere verso la prossima stagione sono diversi. Non solo l’allenatore, il Milan, infatti, è chiamato a fare chiarezza anche sul ruolo del centravanti.

Oggi l’unica certezza è rappresentata dall’addio di Olivier Giroud, destinato a volare in America, per vestire la maglia dei Los Angeles FC. I nomi dei sostituti sono tanti, ma il preferito resta quello di Joshua Zirkzee. Bisognerà capire se il Diavolo riuscirà davvero ad acquistarlo, battendo un’importante concorrenza. Sullo sfondo resistono le idee Jonathan David, Gimenez e Sesko, oltre a quella più economica di Guirassy.

Milan, il punto su Jovic

Ma il reparto d’attacco deve fare i conti con un altro dubbio, quello legato alla riserva di colui che sarà il titolare. Il candidato numero uno a ricoprire questo ruolo resta Luka Jovic.

Il Milan è soddisfatto della stagione del serbo, anche se si aspettava qualcosa in più. I gol, però, non sono mancati e ha recitato un ruolo importante da ‘jolly’. Non è mai facile essere protagonisti subentrando dalla panchina e lui ci è riuscito più volte.

L’avventura di Jovic è destinata così proseguire in rossonero, con il Milan pronto a sedersi attorno ad un tavolo con il suo entourage per trovare un accordo, senza dunque esercitare l’opzione di rinnovo. Le parti vanno, dunque, verso una stretta di mano per continuare insieme un percorso iniziato nelle ultime ore del mercato della scorsa estate.

La conferma di Jovic potrebbe comunque portare il Milan a valutare l’acquisto di un altro attaccante, magari in prestito, se si dovesse presentare l’opportunità . E’ comunque un discorso che verrà affrontato più avanti.