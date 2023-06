Calciomercato Milan, in prestito in Serie A: è già deciso

L’attaccante ha convinto tutti quest’anno in Serie B e sicuramente andrà a fare una nuova esperienza: possibile approdo nella massima serie

In questi giorni l’agenda per la dirigenza del Milan è decisamente fitta e ci sono tante pratiche di cui occuparsi prima dell’inizio del mercato con il mese di luglio. Il Diavolo deve occuparsi dei giocatori della propria rosa che sono in uscita e scegliere la migliore soluzione.

Alcuni di questi sono sul mercato per una cessione a titolo definitivo, come ad esempio Ante Rebic e Divock Origi, mentre altri saranno parcheggiati in prestito per giocare con più continuità e fare esperienza. Tra questi ci sono anche i calciatori che sono appena rientrati dai vari prestiti, e che sono già pronti a ripartire per una nuova avventura, con l’obiettivo di tornare a Milanello da protagonisti tra qualche anno.

Tra questi ci sono davvero tanti elementi, alcuni dei quali hanno fatto davvero bene nella stagione appena conclusa, e che di conseguenza sono molto richiesti dai club minori. Nella lista figura anche un attaccante che ha convinto tutti in Serie B, ovvero Marco Nasti, il cui percorso assomiglia molto a quello di Lorenzo Colombo, altro giocatore che per il momento è rientrato alla base. Così come Colombo, anche Nasti si è messo in mostra in cadetteria, con la maglia del Cosenza, ed ora potrebbe essere anche pronto per la prima stagione in Serie A.

Genoa e Frosinone hanno messo nel mirino il 19enne

Nasti arrivava dalle giovanili rossonere, nelle quali aveva rubato l’occhio a tutti, e quest’anno ha fatto il suo esordio tra i professionisti in B con la maglia del Cosenza, contribuendo a una salvezza epica da parte dei calabresi, ottenuto all’ultimo minuto di recupero del playout contro il Brescia.

Il classe 1994 ha realizzato 5 reti in 27 presenze, alcune molto decisive, come ad esempio la doppietta allo scade nel derby contro la Reggina di Filippo Inzaghi. L’annata del centravanti è stata convincente e ora le pretendenti per lui sono davvero tante. Come riferisce Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, in Serie B ci sono Spezia, Ternana e Palermo che lo hanno messo nel mirino e vorrebbero inserirlo nella rosa per la prossima stagione.

L’esperto di mercato ha poi spiegato che però si sono aggiunti anche due club di Serie A, più precisamente due neopromosse. Ci riferiamo al Frosinone del nuovo tecnico Eusebio Di Francesco e al Genoa di Alberto Gilardino. Chiaramente il Milan ha intenzione di cederlo in prestito e in questo senso le destinazioni migliori sono appunto squadre che gli permettano di accumulare tante presenze e di maturare ancora.