Sky – Milan, passi concreti per Scamacca: offerta una contropartita

Notizie cruciali da Sky Sport sul mercato del Milan in attacco. Ci sono stati dei passi concreti per Scamacca del West Ham. I rossoneri hanno offerto una contropartita

E’ un Milan scatenato sul mercato, almeno secondo le innumerevoli indiscrezioni. Furlani ha tante trattative aperte sul tavolo, e sta facendo il possibile per portarle tutte a termine. Grande attenzione è riservata all’attacco, un reparto che urge di modifiche e miglioramenti. Inutile dire che servirà obbligatoriamente un ottimo centravanti da affiancare a Giroud nella prossima stagione per competere su più fronti.

Il Milan ha messo nel mirino in particolare Alvaro Morata, Gianluca Scamacca e Boulaye Dia. Più calde le prime due piste, dato che i contatti vanno avanti da un pò. Per lo spagnolo c’è il rischio di una controffensiva dall’Arabia Saudita. Una maxi offerta è già stata presentata all’ex Juventus che dovrà adesso decidere tra l’Europa e i soldi. Per quanto riguarda Scamacca, ve lo raccontiamo da giorni, ha un accordo verbale con la Roma, ma non ha affatto chiuso la porta ai rossoneri.

Tutto dipenderà da chi tra giallorossi e Milan riuscirà a strappare l’accordo al West Ham, che al momento non ha la minima intenzione di aprire al prestito. E Scamacca è stato acquistato per 36 milioni di euro dal Sassuolo, dunque gli Hammers non lo svenderanno di certo. Il Milan, come riporta Sky Sport, ha avanzato una formula di proposta nelle ultime ore al West Ham per provare l’affondo sull’italiano.

Milan, tentativo per Scamacca: pedina di scambio

Come riporta Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, il Milan ha di recente offerto al West Ham la contropartita che porta il nome di Divock Origi per provare ad assicurarsi Gianluca Scamacca. Sappiamo bene che il belga ha condotto una stagione al di sotto delle aspettative, deludendo club e tifosi. Inevitabilmente, adesso è sul mercato. Ed ecco che Furlani sta provando a piazzarlo in Premier League, dove Divock ha già giocato per il Liverpool.

Ma qual è stata la risposta del West Ham? Si diceva di un interesse degli Hammers per il belga qualche settimana. Fatto sta che secondo Baiocchini la trattativa al momento non sembra decollare. Molto dipenderebbe proprio da Origi, non convinto della meta. Deve ancora decidere il suo futuro, anche se la priorità è quella di rimanere al Milan. Difficile, però, che il club gli accordi tale possibilità. Divock ha sprecato davvero tante occasioni la scorsa stagione.

Poi, mai dire mai. Il riscatto è sempre possibile, ma al momento tutto dice che il Milan acquisterà un nuovo attaccante. Anche perché l’ingaggio del belga (4 milioni) pesa eccome sul bilancio.