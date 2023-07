Milan, il centrocampista con lo scambio: arriva dalla Serie A

Il Milan ha bisogno di acquistare altri due centrocampisti dopo aver messo le mani su Ruben Loftus-Cheek. Un affare può andare in porto con lo scambio

Prosegue senza sosta il calciomercato del Milan. I rossoneri dopo l’inizio shock, con la cessione di Sandro Tonali, sono riusciti a mettere a segno diversi colpi: così sono arrivati Marco Sportiello, Ruben Loftus-Cheek e Luka Romero. Il prossimo sarà Christian Pulisic per il quale tutto è stato concordato con il Chelsea. Ai londinesi andrà una cifra vicina ai 20 milioni di euro, con i bonus. Ora si attende solo il suo sbarco a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto.

Ma Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada continuano a lavorare intensamente perché i colpi da mettere a segno sono ancora tanti. Verosimilmente dopo l’acquisto dell’americano sarà il turno di Reijnders. E’ l’olandese il prescelto rafforzare la mediana: c’è ancora distanza tra il Milan e l’AZ Alkmaar ma il giocatore ha scelto i rossoneri e non aspetta altro che la fumata bianca per raggiungere la sua nuova squadra. Pioli lo aspetta a Milanello prima della partenza negli Stati Uniti e i rossoneri ci stanno provando seriamente a chiudere il prima possibile l’affare.

Nuovo centrocampista per il Milan

Ma a centrocampo serve un altro colpo per completare il reparto. Negli ultimi giorni, il nome più caldo è stato sicuramente quello di Musah. Anche in questo caso il Milan ha ottenuto il sì del giocatore, ma non basta. Il Valencia, infatti, tiene duro, convinto che ben presto arriveranno offerte più convincenti dalla Premier League. Ecco perché guardare alle alternative, anche se con caratteristiche diverse appare un dovere.

Un’opportunità può arrivare dall’Italia. Il Bologna, infatti, è pronto a cedere Dominguez. Il centrocampista argentino ha un contratto in scadenza nel 2024 e i felsinei vogliono monetizzare, cedendolo in questa sessione di calciomercato. E’ evidente che il prezzo non può essere elevato, non più di 10-12 milioni di euro.

Una cifra che il Milan potrebbe decidere di investire, magari abbassandola con l’inserimento di una contropartita tecnica. E’ notizia di queste ore, infatti, dell’interessamento da parte del Bologna di Ballo-Toure. Il terzino mancino ha voglia di giocare e il Diavolo è pronto a liberarlo per circa 4-5 milioni di euro. Chissà che questa idea di mercatino possa davvero decollare nei prossimi giorni.