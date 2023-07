Milan, l’incredibile iniziativa in California: una mongolfiera rossonera (FOTO)

Prima della partenza per la tournée americana, in California appare un’attivazione che accoglie la squadra rossonera

Il Milan sta completando la prima fase della preparazione estiva per la stagione 2023-24, quella del raduno a Milanello. Venerdì 21 infatti si inizierà a fare un po’ più sul serio e si partirà per la tournée americana.

Mister Stefano Pioli, nella conferenza stampa della scorsa settimana, aveva chiesto dei rinforzi immediati per avere la squadra quasi al completo in vista di quella data, e si può dire che in parte sia stato accontentato. Dopo Sportiello, Loftus-Cheek e Romero, sono infatti arrivati anche l’esterno Christian Pulisic e il centrocampista Tijjani Reijnders. Adesso la speranza è di abbracciare anche Yunus Musah in tempo per la partenza per gli States.

Nel programma in America ci sono ben tre amichevoli di lusso. Lunedì 24 luglio a Pasadena i rossoneri affrontano il Real Madrid di Carlo Ancelotti e dell’ex Brahim Diaz, il 28 è la volta della Juventus di Massimiliano Allegri e 2 agosto sfida al Barcellona di Xavi a Las Vegas. Un programma niente che permetterà al Diavolo di entrare subito in clima Champions con avversari di alto livello, in vista dell’inizio del campionato il 20 agosto contro il Bologna.

La California aspetta il Milan: ecco la mongolfiera rossonera

Intanto in California, la prima tappa dei rossoneri, c’è già voglia di Milan e, ancor prima dell’arrivo della squadra di Pioli, c’è stata una sorpresa inaspettata per Leao e compagni. Sui cieli di Los Angeles era oggi visibile infatti qualcosa di inaspettato.

Si tratta di una speciale attivazione che ha visto una mongolfiera attraversare le colline di Hollywood, uno dei simboli della città. La particolarità di tale mongolfiera era il disegno del pallone dal calcio con lo stemma del Milan in tutte le parti nere della sfera. L’accoglienza per il club rossonero si prospetta davvero calorosa e per i giocatori sarà il miglior modo per tornare nel clima della nuova stagione.

La tournée, utile sicuramente per la squadra per riattivarsi in vista del prossimo anno e per costruire e rendere più coeso il nuovo gruppo, ha anche una funzione molto importante per accrescere ulteriormente il marchio. Da questo punto di vista la società rossonera sta facendo sempre le cose in grande negli ultimi anni.