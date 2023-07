Milan-Taremi, ecco l’offerta: i dettagli

I rossoneri trattano con i Dragoes per l’attaccante ma le parti sono ancora lontane: trattativa doppia con il Villarreal

Questi giorni prima della partenza per la tournée negli Stati Uniti sono molto importanti per il Milan in chiave mercato. Il Diavolo sta provando a chiudere la maggior parte delle operazioni in entrata prima del 21 luglio, data del volo, per fornire a Stefano Pioli la squadra al completo.

La dirigenza ha fatto un ottimo lavoro nelle ultime settimane riuscendo a regalare molti innesti al tecnico in tempi ottimi. Gli arrivi di Ruben Loftus-Cheek, Luka Romero, Christian Pulisic e di Tijjani Reijnders hanno ridato entusiasmo ai tifosi rossoneri dopo la tristezza della cessione di Sandro Tonali. Non è però finita qui perché c’è ancora molto altro da fare nei reparti rimanenti.

Alcune notizie riguardo le trattative attuali del Milan le ha fornite in mattinata La Repubblica, che ha parlato soprattutto di Mehdi Taremi, ormai obiettivo principale del Diavolo per il centravanti che deve affiancare Olivier Giroud. Il quotidiano specifica però che le parti sono lontane e che l’offerta dei rossoneri è ferma a 13 milioni di euro. I Dragoes fanno però una valutazione più alta del trentunenne iraniano.

Si tratta ancora per Chukwueze e Danjuma

Il Milan cerca un attaccante che possa garantire dei numeri importanti e rappresentare un’alternativa valida a Giroud, ma le difficoltà per arrivare a Taremi fanno sì che i rossoneri guardino un po’ a tutte le ipotesi che ci sono in giro.

Sempre secondo quanto riferito da La Repubblica, nella giornata di oggi è previsto un summit tra il Milan e il Villarreal per parlare sia di Samuel Chukwueze che di Arnaut Danjuma. Nessuno è un centravanti, ma l’olandese è sicuramente un giocatore offensivo duttile e con ottimi numeri. Il giocatore è tornato dal prestito al Tottenham per lui Furlani e Moncada propongono al club spagnolo la formula del prestito con diritto di riscatto.

Per quanto riguarda invece l’ala mancina nigeriana, la cifra richiesta dal sottomarino giallo è sempre di 35 milioni di euro, che però il club rossonero non ha intenzione di pagare. Nelle ultime ore la pista Chukwueze si era raffreddata, ma per ora non si può ancora parlare di ipotesi tramontata. Il Milan cerca infatti sempre un nome di primo livello in quel ruolo, e l’alternativa Gustav Isaksen è sicuramente un gradino più in basso.