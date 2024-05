Un titolarissimo a rischio per Milan-Genoa: oggi non si è allenato

Uno dei protagonisti più attesi del match in programma a San Siro potrebbe non esserci: ecco le ultime notizie.

Dopo il pareggio a Torino, il Milan tornerà a giocare domenica sera contro il Genoa. Ovviamente, l’obiettivo sarà vincere e avvicinarsi alla conquista matematica del secondo posto in classifica. A quattro giornate dalla fine del campionato il vantaggio sulla Juventus è di 5 punti.

La squadra di Stefano Pioli partirà come favorita a San Siro, ma non può comunque sottovalutare l’impegno. I ragazzi di Alberto Gilardino stanno disputando una buona stagione da neo-promossi e hanno già messo in difficoltà il Diavolo all’andata, quando Christian Pulisic trovò il gol vittoria solo nel finale. In questa Serie A sono riusciti anche a pareggiare contro Juve, Inter e Napoli, oltre ad aver sconfitto Lazio e Roma all’andata.

Gilardino perde un big per Milan-Genoa?

Il Milan sarà senza Yunus Musah e Davide Calabria per squalifiche da scontare, mentre Mike Maignan, Simon Kjaer e Ruben Loftus-Cheek saranno assenti per degli infortuni da smaltire. Questi tre hanno svolto un allenamento personalizzato a Milanello. Potrebbe essere convocato Luka Jovic, che ha effettuato metà seduta in gruppo e metà a parte. Ci sarà, invece, Pierre Kalulu: ha lavorato con i compagni e sarà almeno in panchina domenica a San Siro.

Per quanto riguarda il Genoa, certamente non ci saranno Mattia Bani, Junior Messias e Ruslan Malinovskyi. E dall’ultimo allenamento della squadra di Gilardino è arrivata notizia anche del rischio che i rossoblu debbano rinunciare pure ad Albert Gudmundsson, che nei giorni scorsi si era allenato regolarmente e che non ha preso parte all’ultima seduta a causa dell’influenza. Non sembra niente di grave, però nella giornata di sabati si capirà meglio se il talento islandese potrà sarà della partita. Ekuban e Vitinha sono le alternative.

Gudmundsson è un giocatore fondamentale per il Genoa, i numeri parlano chiaro: 14 gol e 3 assist nelle 32 presenze in Serie A e 2 reti e un assist nelle 2 partite in Coppa Italia. Un bottino importante che ha permesso al gruppo di Gilardino di conquistare la salvezza dopo la promozione dalla Serie B. Il 26enne islandese è finito nel mirino di squadre importanti e il club rossoblu lo valuta circa 30 milioni di euro. In Italia si è parlato soprattutto dell’interesse dell’Inter.