Chukwueze-Milan, annuncio in diretta: “Affare probabile”, i dettagli

Nulla è perduto per l’esterno nigeriano: il giornalista conferma che la trattativa è ancora viva e che i rossoneri sono favoriti

Il mercato, come tutti ormai sappiamo, subisce continui ribaltamenti di fronte. Nelle settimane che verranno c’è da aspettarsi davvero di tutto e non dare mai nulla per scontato. Questo vale anche ovviamente per il mercato del Milan.

Al momento i rossoneri sono in corsa per diversi obiettivi per rinforzare la squadra di Stefano Pioli, ma non tutti questi sono dei profili prioritari. Ci sono invece dei nome che stuzzicano la dirigenza più di altri. Uno di questi è senza dubbio Samuel Chukwueze, vero obiettivo del Diavolo per rinforzarsi sull’esterno offensivo.

Negli ultimi giorni la pista che porta a era data considerata molto più raffreddata dai media. La richiesta di 35 milioni di euro fatta dal Villarreal rendeva di fatto impraticabile questa soluzione e in questi termini l’operazione non si poteva decisamente chiudere. Le cose invece non starebbero affatto così e a sostenerlo è il giornalista spagnolo Manu Sainz.

Per il classe ’99 ci sarebbero infatti ancora speranza e la trattativa non si è affatto arenata. Secondo quanto riferito dal collega di AS, il Milan sarebbe decisamente ancora in corsa per l’esterno d’attacco nigeriano. I rossoneri sono considerati in pole per il calciatore di proprietà del Villarreal. Il giornalista ha rilasciato alla trasmissione TV Play le seguenti dichiarazioni: “Mi hanno comunicato che l’operazione Chukwueze al Milan è probabile, i rossoneri sono i favoriti”.

La rivelazione su Danjuma: “Milan dubbioso”

Sempre a TV Play Sainz ha parlato anche di un altro giocatore del Villarreal fortemente accostato al Diavolo in questi giorni, tanto che il suo arrivo veniva da alcuni già dato per fatto. Ma anche in questo caso la situazione era ben diversa. Stiamo parlando di Arnaut Danjuma.

Il giornalista ha spiegato nel dettaglio la situazione relativa all’attaccante olandese, che ha giocato gli ultimi mesi in prestito al Tottenham, non venendo però riscattato. Queste le sue dichiarazioni: “In Italia lo davano vicinissimo al Milan ma in realtà la squadra più vicina era il Feyenoord. L’Everton ha fatto un’operazione lampo anche se era interessato da tempo”.

Un colpo immediato quello dei Toffees dunque, ma i rossoneri non lo consideravano prioritario. Il giornalista ha poi rivelato che i rossoneri non erano convinti dell’affare, motivo per cui non hanno affondato. Queste le sue parole a riguardo: “Il Milan aveva dubbi da tempo sul lato economico”.