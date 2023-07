Doccia gelata per il Milan: accordo in Premier League

Il giocatore si allontana dal Milan: doccia gelata dalla Spagna, l’accordo per l’approdo in Premier League appare davvero ad un passo. Il punto della situazione

Sono giorni caldi per il calciomercato del Milan. I rossoneri sono in continuo contatto con il Villarreal per provare a chiudere dei nuovi colpi da mettere a disposizione di Stefano Pioli.

Non è un segreto che l’obiettivo numero uno di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada sia Samuel Chukwueze. Il nigeriano, con passaporto extracomunitario, è il calciatore – secondo i dirigenti del Diavolo e lo stesso tecnico – capace di far fare il salto di qualità al Milan sulla fascia destra, dopo tanti anni complicati.

La valutazione del Villarreal è stata sempre importante – sui 35 milioni di euro – nonostante un contratto in scadenza fra meno di un anno. La speranza del club di via Aldo Rossi è quella di poter chiedere l’affare sui 25 milioni di euro. Il ‘Sottomarino giallo’ non può tirare troppo la corda ed inevitabilmente abbasserà le pretese per non rischiare di perdere il giocatore a zero. Ecco perché non si è ancora deciso di occupare l’ultimo slot da extracomunitario.

I contatti con il Villarreal sono davvero frequenti, no solo però per Chukwueze. Negli ultimi giorni è emersa l’opportunità Arnaut Danjuma. Il calciatore olandese, reduce da un’esperienza non proprio brillante al Tottenham, può lasciare la Spagna in prestito oneroso. Si è parlato di una cifra intorno ai quattro milioni di euro, più chiaramente l’intero stipendio. Ieri è emersa la richiesta di un obbligo di riscatto da parte del Villarreal, ma in Italia non ha trovato conferme.

Milan, Danjuma si allontana: il punto della situazione

Sempre dalla Spagna e più precisamente da AS, stamani, arrivano notizie che non possono certo far felice il Milan: secondo il noto quotidiano, infatti, Danjuma si starebbe allontanando, quasi definitivamente dai rossoneri.

Sì, perché il jolly di attacco, capace di giocare su entrambe le fasce, oltre che come punta centrale, sarebbe ad un passo dall‘Everton. Gli inglesi sarebbero pronti a soddisfare le richieste del Villarreal e il Milan sarebbe chiaramente beffato.

Si aspettano ulteriori conferme per capire se per Danjuma è davvero finita o se c’è ancora uno spiraglio. E’ evidente che avere ancora in rosa esuberi come Divock Origi e Ante Rebic non stiano aiutando l’approdo a Milano dell’olandese. Serve far spazio, serve cedere i giocatori che non rientrano più nei piani di mister Pioli. Moncada e Furlani dovranno dimostrare di essere bravi anche in questo.