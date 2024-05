Milan, allarme dalla Spagna: “Theo Hernandez ha detto sì”

Dalla Spagna sono certi: Theo Hernandez ha detto sì e sarebbe pronto a lasciare il Milan al termine della stagione. Il punto della situazione

Le prossime tre partite di Serie A contro Cagliari, Torino e Salernitana potrebbero essere le ultime con la maglia del Milan di Theo Hernandez.

Il terzino francese ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Un contratto che non ha ancora rinnovato e che metterà il Diavolo, ben presto, difronte ad un bivio. Senza un prolungamento è, infatti, complicato pensare di poter continuare con l’ex Real. Le prossime settimane, dunque, ci diranno molto in merito al futuro di Theo Hernandez, che inevitabilmente ha gli occhi dei migliori club addosso.

Tra le squadre che lo stanno osservando con interesse, non è certo una novità, c’è sicuramente il Bayern Monaco, pronto ad una rivoluzione in estate e il reparto difensivo sarà quello che più cambierà. I bavaresi vorrebbero così ripartire dal francese, che secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, avrebbe già detto sì. Theo Hernandez, dunque, sarebbe pronto ad indossare nella stagione 2024/2025 la maglia del Bayern Monaco, che prima di mettere a segno il colpo deve però trovare un accordo con il Milan.

Il giornale spagnolo sottolinea come il Diavolo chieda tanti soldi. Non si fa riferimento a cifre precise, ma il club rossonero difficilmente si siederebbe a trattare per meno di 80 milioni di euro. Una somma importante che il Bayern Monaco ha già speso in passato per riuscire a mettere le mani sul fratello Lucas.

Decisioni importanti

Adesso bisognerà capire quali saranno le intenzioni del Milan. Il club rossonero è chiamato a dare risposte importanti ai tifosi, che da ieri hanno mostrato di essere pronti a contestare pesantemente le scelte della proprietà.

La cessione di uno dei migliori giocatori della rosa non sarebbe certamente il miglior modo per riavvicinarsi al proprio popolo. Il Milan oggi deve fare i conti con diversi problemi: dalla scelta dell’allenatore a quella del nuovo bomber. Non si può dimenticare, inoltre, l’esigenza di acquistare un difensore e un centrocampista all’altezza. Poi, infine, il Diavolo è chiamato a blindare i propri gioielli. Oltre a Theo Hernandez, il Milan deve fare i conti con il rinnovo di Mike Maignan, anche lui, guarda caso, nel mirino del Bayern Monaco.