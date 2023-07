Milan, è già arrivato in Italia: visite mediche e firma oggi (FOTO)

Sembra tutto pronto per un altro colpo in entrata in casa Milan, che si rinforzerà anche in prospettiva con questo ingaggio.

In queste ore il Milan sta lavorando su due fronti. Proseguire la campagna di rafforzamento sul mercato, con nuovi e necessari innesti per ampliare la rose e le scelte a disposizione di mister Pioli. Ma anche preparare la tournée negli USA che partirà ufficialmente domani con il volo verso la California.

Dopo aver annunciato il quinto colpo estivo in entrata, ovvero l’acquisto dell’olandese Tijjani Reijnders a titolo definitivo, il Milan sta per accogliere un altro calciatore dall’estero. Anche se in questo caso si tratterà di un innesto di prospettiva, forse inizialmente utile più alla Primavera che alla prima squadra.

Infatti si sono intensificate nelle ultime ore le trattative per portare a Milanello il terzino spagnolo Alex Jimenez dal Real Madrid. È ormai tutto fatto per l’approdo di questo talento nativo della capitale spagnola, come indicano le ultime rivelazioni.

Jimenez in viaggio per Milano: arriva in prestito dal Real Madrid

Secondo quanto riportato da Mario Cortegana, giornalista ed editorialista di The Athlethic, l’arrivo di Alex Jimenez al Milan è cosa praticamente fatta. Ieri il difensore classe 2005 si è messo in viaggio da Madrid in direzione Milano, pronto per iniziare la sua nuova avventura sportiva.

Il ragazzo è sbarcato in Italia e lo ha testimoniato con le foto di Milano pubblicate nelle sue storie Instagram. Presto diventerà ufficialmente un calciatore del Milan, firmando il contratto dopo aver svolto visite mediche e test per l’idoneità sportiva. Un colpo come detto di prospettiva, visto che si tratta di un 18enne che sarà sicuramente aggregato alla formazione Primavera di Ignazio Abate, semifinalista di Youth League nella scorsa stagione.

Alex Jimenez è un terzino destro cresciuto nel Real Madrid di cui si parla molto bene, seguito dai talent-scout del Milan ormai da tempo. Il 18enne ha avuto qualche problema muscolare ed è stato tacciato di possedere un carattere sopra le righe, per questo non ha giocato con continuità nel Castilla e nella Juvenil nell’ultima annata. Ma si tratta di un giovane dalle qualità enormi.

Il Milan prende il ragazzo madrileno con la formula del prestito con diritto di riscatto. Dunque dovrà dimostrare nella prossima stagione di meritare la conferma in maglia rossonera e di poter essere una risorsa futura. Non da escludere che mister Pioli possa lanciarlo anche in prima squadra, visto che al momento oltre a Calabria ed a Florenzi non ha grosse scelte su quella fascia.