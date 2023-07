Milan, effetto Pulisic: merchandising e social, numeri clamorosi

I clamorosi numeri e l’incremento di vendite della maglia rossonera 2023-2024 grazie all’arrivo di Christian Pulisic, idolo del calcio americano.

Dall’avvento della proprietà RedBird Capital alla guida del Milan, le strategie del club rossonero sono sensibilmente cambiate. Infatti stanno virando ad un percorso parallelo a quello sportivo, che tenga conto della crescita finanziaria e di una brand-strategy vincente.

Un piano in pieno stile americano, voluto da Gerry Cardinale che sa di avere in mano un marchio sportivo di primo piano. Il Milan è un brand molto seguito nel mondo ma bisognoso di iniziative, partnership ed investimenti ad hoc per crescere ulteriormente. Tra le idee per aumentare il valore del Milan a livello internazionale spunta una mossa di mercato dalla doppia valenza.

Stiamo parlando dell’ingaggio di Christian Pulisic dal Chelsea. Un calciatore non solo importantissimo per la squadra di Stefano Pioli, che si è assicurato un fantasista di spessore e qualità, ma anche per le casse rossonere. Infatti Pulisic è una stella del calcio americano e già i primi effetti del suo acquisto si possono notare dal punto di vista dell’immagine e dei ricavi.

Boom di vendite grazie a Pulisic: i dati

A parlare di questo incremento a livello di marketing portato dall’acquisto di Pulisic al Milan è stato Joe Pompliano, imprenditore e comunicatore statunitense. Il personaggio molto noto in patria si occupa di finanza, di analisi e di marketing ad alti livelli, attraverso il suo podcast The Joe Pomp Show.

Secondo alcuni dati messi in evidenza da Pompliano, l’effetto Pulisic è stato a dir poco benefico per il merchandising rossonero tra il 13 ed il 17 luglio scorsi. Prendendo in analisi il periodo subito successivo all’annuncio del suo ingaggio, la vendita di maglie ufficiali del Milan è aumentata del ben 266%. Un boom improvviso ed evidentemente determinato da questo innesto.

Un’esplosione soprattutto nel mercato USA, dove il Milan è riuscito a vendere il 43% delle maglie in generale (dunque non solo quelle di Pulisic) nel suddetto periodo preso in considerazione. Gli Stati Uniti sono divenuti il primo paese al mondo per maglie rossonere vendute.

Si tratta di un incremento clamoroso in Nord America, addirittura del +713%, passando dal 9% al 43% del totale a livello mondiale. Ovviamente un successo targato Christian Pulisic: il 90% delle maglie Milan personalizzate con il numero 11 del fantasista è stato venduto proprio nel suo paese d’appartenenza. In pratica su dieci maglie di Pulisic, nove di queste sono state vendute negli store nordamericani.

Pulisic al Milan, ne guadagnano anche i social

Dunque le maglie 2023-2024 del Milan personalizzate con il nome “Pulisic” rappresentano il 45% di tutte le maglie gara vendute.

Un effetto strepitoso nelle vendite degli articoli ufficiali Milan. Ma anche nell’universo dei social network legati al club rossonero. Basti pensare, come rivelato da Pompliano, che subito dopo l’annuncio dell’acquisto di Pulisic l’area comunicazione Milan ha prodotto 91 contenuti social ufficiali. I quali hanno creato 17 milioni di visualizzazioni di video e 4,5 milioni di interazioni.

A beneficiare del trasferimento anche Pulisic stesso, che dopo aver firmato con il Milan ha guadagnato ben 45.000 follower su Instagram in un giorno solo. Un’operazione dunque che sta facendo guadagnare tutti, anche se ora manca soltanto il responso del campo.