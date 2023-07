Milan, nuovo terzino dall’Olanda: affare da 7 milioni

I rossoneri valutano un nuovo profilo giovane per la fascia destra: l’esterno si aggiunge alla lista degli obiettivi

Sono ore davvero calde in casa Milan perché si lavora senza sosta per rinforzare la squadra a disposizione di Stefano Pioli entro il minor tempo possibile. La società sta accelerando per tutti gli obiettivi allo scopo di far sì che per la tournée americana la squadra sia quasi al completo.

Il Milan ha ricostruito il centrocampo dopo la cessione di Sandro Tonali e lo ha fatto con gli arrivi di Ruben Loftus Cheek dal Chelsea e di Tijjani Reijnders dall’AZ Alkmaar. A questi due colpi si aggiunge poi l’innesto importante di Christian Pulisic, jolly offensivo per la trequarti, che Pioli potrà gestire come vuole. In mediana si avvicina anche Yunus Musah, mentre per l’attaccante c’è Mehdi Taremi in pole, ma occhio alle alternative.

Nel frattempo la società rossonera lavora anche per riempire la casella del terzino destro, lasciata libera da Sergino Dest, non riscattato dal Barcellona. In quel ruolo il titolare è Davide Calabria e la prima riserva è Alessandro Florenzi, tuttavia l’ex Roma non ha dato grandi garanzie fisiche l’anno scorso e dunque serve un altro elemento per star tranquilli e non lasciare nulla al caso.

Pedersen nuovo nome per la fascia destra

Nei giorni scorsi il Milan ha trattato con il Torino per Wilfried Singo, che può essere in uscita dopo che i granata hanno acquistato Raoul Bellanova dal Cagliari. Nell’operazione può rientrare anche Junior Messias e le parti sono in contatto, ma spunta intanto un’alternativa.

Nel caso in cui il Diavolo non chiudesse per il laterale ivoriano, c’è anche un altro profilo che si sta attenzionando. Come ha riportato infatti Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale, anche i rossoneri si sono aggiunti alla corsa per il giovane Marcus Holmgren Pedersen, giocatore di proprietà del Feyenood. Un nome del tutto nuovo per la fascia destra del Milan, che conferma di puntare al ringiovanimento della rosa.

L’esperto di mercato ha specificato che il Milan ha già fatto dei sondaggi, venendo a conoscenza che la valutazione del classe 2000 è di circa 7 milioni di euro. Il 23enne ha totalizzato 29 partite nell’ultimo campionato di Eredivisie, segnando anche un gol, oltre alle 7 presenze in Europa League. Il suo contratto scade nel 2026. Sempre secondo Pedullà, nella lista del Milan rimane anche Ivan Fresneda, che però è più costoso.