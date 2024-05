Lopetegui definitivamente saltato: accordo con un altro club

Tutto fatto per il suo ingaggio, con tanto di accordo per il contratto con la nuova squadra. Lopetegui inizia la sua prossima avventura.

In casa Milan si continua a parlare di colui che diventerà il nuovo allenatore al termine di questa stagione. La squadra allenata da Stefano Pioli ha deciso di dare una svolta al proprio progetto tecnico, allontanando il mister emiliano nonostante abbia ancora un anno di contratto.

Tanti i nomi che circolano in queste settimane e sui quali Zlatan Ibrahimovic e colleghi stanno lavorando. Anche se fino a qualche giorno fa in pole sembrava esserci principalmente un profilo: quello di Julen Lopetegui, allenatore 58enne di origine basca, pronto a legarsi al club rossonero dopo le esperienze tra Spagna, Portogallo e Inghilterra.

Lopetegui però è una pista ormai raffreddata. Pare che le proteste e le reazioni ampiamente negative dei tifosi rossoneri sui social abbiano convinto il Milan a fare un passo indietro. Lo spagnolo ha perso posizioni, o meglio sembra essere uscito dalla short-list rossonera. Poco male per lui, visto che nelle ultime ore si sarebbe già accordato per una nuova posizione.

Il Milan è già dimenticato: Lopetegui pronto alla nuova avventura

Secondo quanto raccolto dal giornalista esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, sarebbe imminente la firma di Lopetegui sul contratto da allenatore del West Ham. La squadra di Premier League ha puntato subito sul tecnico ex Porto e Real Madrid, contattandolo subito dopo il naufragio della trattativa con il Milan.

A dire il vero gli Hammers avevano pensato da tempo a Lopetegui per sostituire David Moyes in panchina. Ma i dialoghi erano stati messi in stand-by dallo stesso allenatore, che avrebbe invece dato inizialmente priorità al Milan. Nelle ultime ore è arrivato il via libera da entrambe le parti.

Lopetegui avrebbe informalmente accettato la proposta del West Ham secondo quanto scrive Romano sui suoi account social. I dettagli sono ancora da definire, ma l’accordo è praticamente cosa fatta. Neanche il tempo di rimpiangere l’affare Milan sfumato all’ultimo, che lo spagnolo si è subito rimesso in sesto cominciando di fatto una nuova avventura in Inghilterra.

Per Lopetegui si tratta della seconda esperienza da tecnico della Premier, avendo già lavorato al Wolverhampton tra alti e bassi fino all’estate 2023. Il West Ham ha deciso di puntare su di lui per le stesse ragioni che avevano convinto i dirigenti milanisti: l’esperienza internazionale, la capacità di lavorare con i giovani ed il gioco sempre propositivo messo in mostra dalle sue squadre.