@ML – Milan, Okafor stasera a Milano: domani le visite mediche

Il giocatore è pronto ad unirsi al Diavolo rossonero. Una notizia che ha stupito tutti. Già stasera Okafor sarà a Milano. Tutti i dettagli di MilanLive.it

E’ stata la notizia di giornata e ha lasciato tutti di sasso. Noah Okafor sarà a brevissimo un nuovo giocatore del Milan. Il suo nome non era più gravitato in orbita rossonera di recente, per questo il colpaccio ha sorpreso e non poco. Dopo aver seguito Morata, Taremi e Scamacca per l’attacco, Giorgio Furlani ha virato improvvisamente su Noah Okafor trovando l’accordo in poche ore.

Ecco dunque il nuovo centravanti per Stefano Pioli, che tra l’altro vanta grande duttilità per giocare anche sulle fasce d’attacco. Il Milan si aggiudica lo svizzero per una cifra tra i 13 e 15 milioni di euro. Un affarone, considerando anche che Okafor ha un contratto in scadenza tra un anno col Salisburgo. L’acquisto è imminente. Già stasera il giocatore sarà a Milano. Tutti i dettagli raccolti da MilanLive.it

Okafor, domani il grande giorno: stasera l’arrivo

Come appreso dalla nostra redazione, Noah Okafor sarà a Milano già stasera, mentre sosterrà le visite mediche e l’idoneità sportiva nella giornata di domani. Al consueto iter dovrebbe seguire la firma sul contratto a Casa Milan. Da capire se l’ufficialità arriverà direttamente domani o bisognerà aspettare un giorno in più. Okafor dovrebbe legarsi al Milan attraverso un contratto di 5 anni, e dunque sino al 2028.