Niente Milan, rossoneri defilati: il terzino sogna Barcellona o Premier

Un terzino spesso accostato al Milan è nel mirino di altre tre società: Spagna, Inghilterra o Portogallo nel suo futuro.

La campagna acquisti rossonera non è terminata e sarà interessante vedere quali saranno i prossimi colpi in entrata. Chiaramente, dipenderanno anche dalle cessioni che la dirigenza riuscirà a effettuare. Ci sono più giocatori che potrebbero lasciare Milanello, liberando così spazio e risorse per nuovi arrivi.

Per quanto riguarda la difesa, il Milan vorrebbe liberarsi di esuberi come Mattia Caldara e Fodé Ballo-Touré, totalmente fuori dai piani di Stefano Pioli. Per il primo non sembrano esserci trattative in corso, mentre per il terzino è in fase di stallo quella con il Werder Brema. Si spera che la situazione si sblocchi al più presto. Giorgio Furlani sta lavorando intensamente sulle cessioni dei vari esuberi.

Calciomercato Milan, il terzino spagnolo non arriva: le ultime news

Il Milan vuole prendere un difensore centrale (trattativa in corso per Marco Pellegrino del Platense) e un terzino sinistro, ma per settimane si era parlato anche dell’acquisto di un laterale difensivo destro. Uno dei nomi circolati è Ivan Fresneda, classe 2004 in forza al Real Valladolid.

È un talento molto promettente e stupisce un po’ che al 18 agosto non abbia ancora cambiato squadra. Anche il Milan lo ha seguito nella scorsa stagione ed erano emerse indiscrezioni su dei contatti avviati per valutarne l’acquisto. Secondo quanto riferito da Relevo, però, il club rossonero non sarebbe in corsa per il giocatore in questo momento.

Il Barcellona, che sta anche trattando Joao Cancelo con il Manchester City, lo apprezza molto e lui gradisce la destinazione. Il direttore sportivo Deco ha chiesto all’entourage del ragazzo di attendere per cercare di far rientrare l’operazione nei parametri del Fair Play Finanziario.

I blaugrana avevano anche presentato un’offerta settimane addietro: 8 milioni di euro più 10 di bonus (la clausola di risoluzione è fissata a 20). Ma è stata respinta, anche perché è stato proposto un pagamento troppo dilazionato e il Real Valladolid ha detto no. I contatti sono stati mantenuti. Se l’arrivo Cancelo dovesse saltare, il terzino madrileno potrebbe essere il nuovo colpo per la fascia destra di Xavi.

Ci sono anche altre opzioni sul tavolo. Sporting Lisbona, Porto e due squadre della Premier League vogliono Fresneda. Il trasferimento in Portogallo lo convince meno di un eventuale approdo in Inghilterra in quello che oggi è il campionato migliore al mondo. Lo Sporting ha anche avviato dei contatti con il Valladolid, però il giocatore spera che si riapra la pista Barcellona o di firmare per una società inglese.