Dybala, l’esito degli esami: le ultime per Roma-Milan

L’attaccante argentino si è sottoposto oggi agli esami strumentali relativi all’ultimo infortunio rimediato. Tutti i dettagli di seguito

Tra pochi giorni il Milan tornerà in campo per affrontare il primo vero big match della stagione. Ci sarà la Roma a far da rivale, in uno Stadio Olimpico gremito di tifosi insoddisfatti. Già, perché se il Milan sin qui ha dimostrato carattere, forza e qualità, con due vittorie su due, i giallorossi sono invece reduci da un pareggio e una sconfitta. Dunque, un solo punto conquistato nelle prime due giornate di Serie A. L’ambiente romanista tutto si aspettava tranne che un inizio di stagione così deludente. I nuovi acquisti non hanno forse alzato il livello, nonostante l’ultimo gol contro l‘Hellas Verona messo a segno da Houssem Aouar. La Roma e Josè Mourinho sono in attesa dell’arrivo del nuovo attaccante, che con tutta probabilità sarà Romelu Lukaku.

Venerdì sera, contro il Milan, ci sarà anche il belga? Difficile da dire adesso, ma l’ambiente è preoccupato per la possibile assenza di un giocatore fondamentale negli schemi e nelle idee di Josè Mourinho. Appurato che Renato Sanches salterà il big match per un infortunio muscolare, rimane da capire se anche Paulo Dybala mancherà l’appuntamento con la gara infuocata. L’argentino ha infatti rimediato un infortunio nella partita contro l’Hellas Verona. 68 minuti giocati, poi ha chiesto il cambio per un problema all’adduttore. Oggi, è arrivato l’esito degli esami strumentali.

Dybala, l’esito degli esami: Roma in ansia

Come accennato, nel match contro i veneti, Dybala si è fermato per un infortunio all’adduttore della coscia destra. Al suo posto è entrato Solbakken, ma la preoccupazione si è subito abbattuta sull’ambiente giallorosso. Come hanno evidenziato oggi gli esami strumentali a cui si è sottoposto l’argentino, sono escluse lesione per lui. Una notizia più che positiva per la Roma, per Mourinho e la tifoseria giallorossa. Sappiamo bene quanto l’ex Juventus sia spesso alle prese con infortuni di lunga durata. L’esclusione di lesioni muscolari permette di tirare un sospiro di sollievo.

Ma Dybala ci sarà contro il Milan venerdì all’Olimpico? La sua presenza rimane in forte dubbio. Molto dipenderà dai prossimi quattro giorni e da come l’argentino risponderà al lavoro personalizzato e alle dovute terapie. Al momento, dunque, non c’è alcuna certezza. Se dovesse mancare all’appuntamento coi rossoneri anche Paulo, non sarebbe certamente il miglior periodo per la Roma, sotto più punti di vista. Intanto, nella Capitale aspettano l’arrivo di Romelu Lukaku.

Nessun problema per Zalewski: ci sarà contro il Milan

Altro calciatore della Roma che sembrava a rischio per il match di venerdì con il Milan è Nicola Zalewski. Il laterale polacco è uscito anzitempo dal match di Verona, per un infortunio diverso da quello di Dybala. Il giovane ha subito una botta spaventosa nel contrasto con Duda, perdendo i sensi per qualche secondo e chiedendo il cambio.

Oggi però, nell’allenamento del pomeriggio a Trigoria, Zalewski era regolarmente in campo. Dunque solo spavento per il nazionale polacco, che dunque sarà abile ed arruolabile per la sfida al Milan e si giocherà il posto da titolare con Leonardo Spinazzola sulla fascia sinistra.

Ad oggi José Mourinho dunque ha scelte quasi obbligate in vista di Roma-Milan. Infatti, oltre al dubbio Dybala, saranno sicuramente out i nuovi arrivati Renato Sanches e Serdar Azmoun, entrambi alle prese con infortuni muscolari. L’altro neo arrivato Evan Ndicka a detta del tecnico non è ancora pronto, senza dimenticare i lungodegenti Abraham e Kumbulla. Ovviamente in caso di acquisto di Lukaku nelle prossime ore appare impensabile che l’ex Inter possa essere convocato per venerdì.