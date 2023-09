Milan, tentativo a sorpresa per David: il retroscena

Spunta una rivelazione piuttosto clamorosa sul mercato del Milan in questo ultimissimo giorno. I rossoneri hanno tentato il colpaccio.

Scorrono le ore e il calciomercato estivo è sempre più vicino alla chiusura definitiva. Ma il Milan sta cercando di terminare con il botte, visto che Stefano Pioli ha chiesto espressamente una nuova prima punta entro il gong delle ore 20 odierne.

Nelle ultime ore è sfumato definitivamente il colpaccio Mehdi Taremi, l’attaccante classe ’92 del Porto sembrava ad un passo dal Milan per diventare il nuovo vice-Giroud. Invece per questioni relative al contratto ed alle commissioni dell’iraniano, la trattativa si è arenata.

Mentre si avvicina la chiusura delle ostilità, il Milan sta cercando alternative. Un tentativo in Premier League per lo zambiano Patson Daka del Leicester sembra essere andato a vuoto. Mentre è più vicina l’ipotesi Rafa Mir, attaccante spagnolo del Siviglia che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.

La CBS rivela: il Milan c’ha provato per il canadese David

Non solo i nomi appena fatti. Il Milan nelle scorse ore avrebbe fatto un altro tentativo, ben più prestigioso e di primissimo piano. Infatti, secondo quanto rivelato dal canale CBS, la squadra rossonera avrebbe contattato il Lille per cercare il colpaccio last-minute in attacco.

Nel mirino Jonathan David, il forte attaccante di origine canadese che è stato accostato al Milan anche in passato. Il classe 2000 è finito sul taccuino degli uomini-mercato rossoneri: tentativo in prestito con obbligo di riscatto nelle ultime ore. Ma il Lille non ha voluto sentire ragioni, visto che considera fondamentale David per la stagione appena cominciata, senza avere poi il tempo di trovare un rimpiazzo adeguato.

Un’idea quasi folle quella del Milan, che ha provato a sondare il terreno per un attaccante che però costa molto e non è considerato così facile da prendere. Nonostante il secco rifiuto del Lille, il Milan vuole comunque puntare Jonathan David in vista del prossimo futuro.

L’intenzione di Giorgio Furlani e degli altri dirigenti milanisti è quella di cominciare a trattare, con tutta la calma necessaria, il cartellino di David in vista della prossima stagione. Sembra essere proprio il canadese l’uomo ideale per sostituire Giroud (che ha il contratto in scadenza nel 2024) almeno tra un anno. Il Milan ha sempre dimostrato capacità e lungimiranza in questo tipo di trattative e dunque porterà avanti con scaltrezza i dialoghi con il Lille e con gli agenti del centravanti.