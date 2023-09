Thiaw: “Con Lukaku abbiamo difeso da squadra. Stavolta siamo stati più calmi”

Il difensore tedesco ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida vinta contro la Roma: tutte le dichiarazioni

Il Milan si è imposto per 1-2 stasera all’Olimpico contro la Roma e sale dunque al 9 punti, momentaneamente da solo in testa, in attesa delle sfida di Inter e Napoli nel weekend. Un’ottima prestazione degli uomini di Stefano Pioli, che hanno vinto meritatamente.

Uno dei protagonisti del successo rossonero di stasera è stato senza dubbio Malick Thiaw. Il difensore tedesco ha commentato così la vittoria sui giallorossi ai microfoni di Dazn in zona mista: “Siamo molto contenti di aver fatto tre vittorie in tre partite. Oggi non è stato facile, soprattutto dopo il cartellino rosso, ma c’è voglia di giocare insieme e fare bene insieme. Lukaku? Abbiamo fatto molto bene contro di lui. Contro avversari così bisogna difendere di squadra e non singolarmente”.

L’ex Schalke ha poi risposto alla domanda su cosa è cambiato rispetto alla partita dello scorso gennaio contro i capitolini, quando la formazione di José Mourinho rimontò nel finale da 2-0 a 2-2. Queste le sue parole in merito: “La differenza rispetto alla partita di gennaio è che stavolta in campo ci siamo parlati molto di più e siamo rimasti più calmi“.