Pulisic e Musah, 90′ in campo in USA-Uzbekistan: gol dell’ex Chelsea

I due calciatori del Milan made in USA sono dei punti fermi per il c.t. Gregg Berhalter e sono rimasti in campo per l’intera amichevole.

Tanti i calciatori rossoneri che in questi giorni si stanno disimpegnando con le rispettive nazionali, tra gare di qualificazione europea e amichevoli di lusso.

Gli Stati Uniti, dove sono stati convocati ben due elementi del Milan, hanno disputato nella notte un test match casalingo, al Citypark di Saint Louis, contro l’Uzbekistan. Le gare ufficiali per le nazionali nordamericane non sono ancora ricominciate e dunque si sfrutta la sosta dei campionati per alcune amichevoli.

Vittoria netta e meritata per gli USA, che si sono imposti 3-0 contro la squadra dell’Asia centrale. In campo da titolari sia Yunus Musah a centrocampo, sia Christian Pulisic nel tridente offensivo. Ottima prova per entrambi i giocatori di proprietà rossonera.

Pulisic in gol su calcio di rigore contro l’Uzbekistan

Prestazione sul velluto per la formazione statunitense allenata da Gregg Berhalter, il quale ha dimostrato di considerare sia Musah che Pulisic due intoccabili dello schieramento titolare.

90′ in campo per entrambi i milanisti. Musah è stato schierato come mezzala sinistra nel 4-3-3 di partenza degli USA, mentre Pulisic ha giocato di fronte a lui, come esterno d’attacco sinistro. Dalla parte opposta, per intenderci, di dove gioca ormai con consuetudine nel Milan di Stefano Pioli.

Pulisic ha anche chiuso la gara con una rete nel finale, su calcio di rigore conquistato a tempo scaduto da Tillman. Il 10 americano si è presentato con freddezza dal dischetto segnando il gol del 3-0 finale. Buonissima prova dunque dei due rossoneri, ma anche di tutta la squadra yankee in linea generale.

In rete anche lo juventino Timothy Weah, che ha aperto le ostilità con un gran destro in corsa. La seconda rete invece è stata messa a segno dal giovane Pepi. Ora gli Stati Uniti torneranno in campo mercoledì notte in Minnesota, contro l’Oman per la seconda amichevole di questo mese. La speranza del Milan è che né Musah e né Pulisic vengano tenuti nuovamente in campo per tutti i 90 minuti, vista la vicinanza al derby di sabato 16 settembre.