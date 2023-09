“Gattuso scorretto e in malafede”: pesante attacco di un ex Milan

Un ex giocatore rossonero ha speso parole molto dure nei confronti di Gattuso, che non si sarebbe comportato bene con lui.

Ci sono allenatori che fanno delle scelte mettendo dei calciatori ai margini della squadra e auspicandone la cessione. Nonostante questa situazione, qualcuno si impunta a non voler partire facendo leva sul contratto firmato. Altre volte, invece, si riesce a trovare una soluzione.

Recentemente c’è stato un chiacchierato caso che ha riguardato Leonardo Bonucci, escluso da Massimiliano Allegri durante l’estate e ceduto solamente alla fine del calciomercato estivo. Il tecnico lo voleva più nel suo progetto e la Juventus ha fatto il possibile per venderlo, evitando di proseguire una convivenza che sarebbe stata complicata.

Montolivo e il caso Bonucci: tirato in mezzo anche Gattuso

Bonucci ha deciso di denunciare la Juventus, chiedendo un risarcimento danni perché gli è stato impedito di allenarsi in gruppo durante l’estate. Non essendo stato messo nelle condizioni ideali per preparare la nuova stagione, ha scelto la via legale con la convinzione di aver subito un danno professionale e di immagine.

Riccardo Montolivo in un intervento a DAZN ha commentato quanto successo a Bonucci, che nel frattempo si è trasferito all’Union Berlino: “Anche a me è capitato di finire fuori rosa al Milan. Ho trovato un allenatore scorretto che senza neanche comunicarmelo di persona mi ha messo fuori squadra, in malafede. Per il bene del gruppo ho preferito incassare. Non biasimo Bonucci, capisco la sua reazione, ma sarà una battaglia amara senza vincitori“.

Montolivo fa riferimento a Gennaro Gattuso, che per la stagione 2018/2019 lo mise ai margini della squadra fin dall’estate. Nonostante questa decisione l’allora centrocampista decise di rispettare il contratto in scadenza nel giugno successivo, rifiutando ogni ipotesi di cessione. Era un suo diritto farlo, però aveva la possibilità di ripartire altrove se lo avesse voluto.

Concluso il contratto con il Milan, si è ritirato dal calcio giocato. Evidentemente non aveva più grande voglia di continuare a giocare. Normale che abbia del risentimento nei confronti di Gattuso, ma come poteva comunque evitare di vivere quei mesi da escluso valutando la possibilità di trasferirsi in un’altra squadra.

Ovviamente i modi sono importanti. Quando si decide di non puntare più su un calciatore, bisogna fare le cose nel modo migliore possibile ed evitare situazioni spiacevoli.