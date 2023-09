@ML – Cagliari-Milan, doppia assenza: indisponibile anche l’attaccante

Le ultimissime da Milanello raccolte da MilanLive.it. La squadra di Pioli è partita alla volta di Cagliari. Due rossoneri sono rimasti a Milano

Il Milan ha svolto oggi l’ultimo allenamento in vista della gara di domani pomeriggio contro il Cagliari. Sarà l’ennesima gara contro una piccola per recuperare motivazioni e coraggio in vista di impegni ben più tosti come i prossimi big match e la Champions League. Ci sono buone e cattive notizie per Stefano Pioli. Come vi abbiamo informato oggi, Davide Calabria è tornato ad allenarsi in gruppo, così come anche Theo Hernandez ha dato continuità alla sessione di lavoro di ieri. Entrambi i terzini sono dunque recuperati e a disposizione del mister per la gara di domani pomeriggio a Cagliari.

Differente la situazione di Mike Maignan. Nonostante il portiere francese abbia recuperato dal leggero guaio al flessore, non è stato convocato da Stefano Pioli per la trasferta. Per motivi di gestione, lo staff tecnico ha scelto di preservarlo per il big match di sabato contro la Lazio. Ci sarà dunque ancora Marco Sportiello titolare al suo posto domani, il quale si è ben comportato sin qui tra i pali. Un’altra assenza contro il Cagliari sarà quella di Luka Jovic. L’attaccante serbo, nonostante l’ottima entrata in campo contro l’Hellas Verona, non sarà a disposizione di Pioli per continuare a lavorare a Milanello e ritrovare la migliore condizione fisica.

Il Milan è partito oggi pomeriggio alla volta di Cagliari. Dunque, sono rimasti a Milano Maignan e Jovic, oltre che gli infortunati Krunic, Kalulu e Bennacer. Regolarmente con la squadra, invece, Theo Hernandez e Calabria.