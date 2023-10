Highlights Borussia Dortmund-Milan: la sintesi del match di Champions (Video)

Borussia Dortmund-Milan, la cronaca con gli highlights del match di Champions League disputato mercoledì 4 ottobre al Signal Iduna Park

Solita, fantastica, accoglienza dello splendido pubblico di Dortmund per Borussia-Milan, in campo per il match valido per la seconda giornata del girone F.

Avvio di partita favorevole per il Milan. La discesa di Pobega impensierisce in avvio la difesa dei padroni di casa, sorpresa al 15′ dal colpo di testa di Thiaw che sfiora la traversa. Pian piano, il Borussia Dortmund prende campo e costringe il Milan nella propria metà campo. Al 27′, il tiro di Malen da fuori area sfiora il palo poi ci pensa Fullkrug a impensierire Maignan con una conclusione troppo centrale.

Il finale di tempo è ricco di occasioni. Il Milan, grazie a qualche sgroppata di Leao, torna a essere incisivo in avanti. Al 37′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Calabria serve di testa Giroud che si divora un’incredibile occasione nei pressi dell’area piccola, calciando alto su Kubel in uscita.

Il Borussia replica con una gran botta di Bensebaini poi Musah è provvidenziale nella deviazione che impedisce il tap in vincente a Reus. Prima dell’intervallo, il Milan torna a rendersi pericoloso. Su un’altra discesa di Leao, Giroud manca il colpo di testa anticipato da Kubel. L’azione prosegue e Hernandez spreca dal limite una conclusione non impossibile che finisce tra gli spettatori del “Muro Giallo”.

Borussia Dortmund-Milan, il secondo tempo

Nella ripresa, il Borussia Dortmund fa un possesso di palla sterile e il Milan si procura varie occasioni da gol , pur senza dominare. Al 52′, Pulisic, servito da Leao, si ritrova solo davanti a Kubel ma tira troppo centralmente e il portiere giallonero respinge.

Segue una fase di equilibrio. Pioli manda in campo Adli, Okafor, Florenzi e Chukwueze. Il nigeriano si fa subito vedere con un taglio sulla destra e un tiro a giro che termina di poco fuori. Lo stesso ex Villarreal avrebbe potuto fare di più sull’assist di Leao che lo mette solo davanti al portiere. Il tiro però è troppo strozzato e Kubel respinge, la palla poi finisce a Reijnders che prova a piazzare da fuori area. Sembra fatta per il gol del vantaggio ma la palla finisce fuori per la disperazione di Pioli.

Il Borussia Dortmund non impensierisce mai Maignan. L’unico brivido, nel finale, con un tiro a giro di Nmecha che lambisce il palo. Finisce 0-0, un pari che serve a poco a entrambe specie con il 4-1 del Newcastle al PSG. Ora i Magpies sono primi a 4 punti, seguiti dal PSG a 3, il Milan a 2 (con zero gol fatti e subiti) e il Borussia a 1. Il 25 ottobre, il Milan sarà ospite del PSG, in un match già decisivo per la qualificazione.