Highlights Genoa-Milan: la sintesi della partita di Serie A (Video)

Genoa-Milan, la cronaca con gli highlights del match di Serie A disputato sabato 7 ottobre per l’8.a giornata di campionato

Il Milan scende in campo a Marassi contro il Genoa con l’opportunità di prendersi il primo posto in classifica grazie al pareggio dell’Inter, fermata dal Bologna sul 2-2 a San Siro.

Tutto confermato nell’undici iniziale rossonero con l’ampio turnover in attacco. Pioli schiera un tridente inedito con Okafor, Jovic e Chukwueze. Nel Genoa, assenti Messias, infortunato nell’allenamento di rifinitura, e Retegui.

Primo tempo di grande intensità ma poche occasioni da gol. A crearle è solo il Milan. La più limpida scaturisce da un lancio in profondità di Chukwueze per l’inserimento di Okafor che manca l’aggancio decisivo solo davanti a Martinez. Poco dopo è Reijnders a concludere di prima intenzione sul portiere rossoblu, in un’azione comunque cominciata con il fuorigioco di Musah.

Succede poco altro nel corso della prima frazione che termina a reti bianche. Nel finale da segnalare un potente tiro da fuori area di Hernandez a lato. Per Theo anche l’ammonizione in diffida che gli farà saltare il big match contro la Juventus. Genoa non pervenuto in zona offensiva con Maignan mai impegnato dagli uomini di Gilardino.

Genoa-Milan, il secondo tempo

Nel secondo tempo, Pioli manda in campo Leao e Pulisic per Chukwueze e Okafor. Il copione della partita non cambia. E’ sempre il Milan a tenere palla ma con poche occasione fino al 64′ quando Leao svetta di testa in area e costringe Martinez a una grandissima parata.

Seguono ulteriori dieci minuti di possesso palla sterile dei rossoneri che rischiano di capitolare al 75′ sul tiro di Dragusin deviato da Reijnders che Maignan toglie dall’angolino. Quando ormai la partita sembra indirizzata sul pareggio, il Milan trova il vantaggio con il gol di Pulisic all’86’. Sul cross di Musah, Christian si gira in area e batte imparabilmente Martinez. Tante le proteste dei giocatori del Genoa per un presunto tocco di braccio di Pulisic che l’arbitro non sanziona dopo il consulto Var.

Il finale è assolutamente folle. Maignan esce pericolosamente su Ekuban al limite dell’area e lo travolge con una ginocchiata. Rosso inevitabile e Giroud, a cambi terminati, va in porta. Sulla conseguente punizione di Gudmundsson la palla, deviata, impatta sulla traversa e salva l’attaccante-portiere, provvidenziale poi su un’uscita bassa.

WHAT A SAVE FROM GIROUD 😭😭 pic.twitter.com/L0ph6um1a5 — Janty (@CFC_Janty) October 7, 2023

Nel finale convulso, viene espulso anche il portiere Martinez per doppia ammonizione. Al minuto 103 con Giroud che blocca la palla in area, l’arbitro sancisce la vittoria rossonera per 0-1. Tre punti di fondamentale importanza che lanciano il Milan in vetta alla classica a +2 sull’Inter. Alla ripresa contro la Juve, mancheranno Maignan e Hernandez ma ci si penserà tra due settimane. Per ora, bene così.