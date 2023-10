Yacine Adli emoziona: canta il coro della Curva Sud durante l’intervista (VIDEO)

Il centrocampista rossonero, durante l’intervista, ha iniziato ad intonare uno dei cori della Curva Sud: c’è anche il video

Yacine Adli si sta pian piano prendendo il Milan. Dopo una prima stagione vissuta ai margini, il centrocampista francese ha voluto fortemente rimanere in rossonero per convincere Stefano Pioli e tutto l’ambiente, e al momento ci sta riuscendo.

In estate il Diavolo ha rivoluzionato il centrocampo e sono arrivati diversi giocatori importanti, ma l’ex Bordeaux ha saputo aspettare il suo momento e quando è arrivato ha tirato fuori ottime prestazioni. Ora il tecnico si fida di lui come regista del suo 4-3-3, nel quale rappresenta un’alternativa di qualità a Krunic, in attesa del rientro di Bennacer. Dopo diverse gare giocate da titolare, anche contro la Juventus potrebbe toccare a lui.

Adli ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sportmediaset, nella quale ha parlato di questo suo nuovo inizio al Milan e degli obiettivi personali e di squadra. Il centrocampista si è divertito anche a raccontarsi e a svelare nuovi aneddoti nel corso dell’intervista, ma al tifoso rossonero sicuramente piacerà più di tutte la parte in cui si improvvisa tifoso e comincia a cantare i cori della Curva Sud.

Il centrocampista canta “Forza Diavolo alé”

A un certo punto dell’intervista, infatti, il giornalista Claudio Raimondi gli gli fa una domanda sul fatto che conosca già molto bene i cori dei tifosi, visto che già in precedenza era stato immortalato a cantarli a fine partita.

“Ho sempre avuto l’anima di un tifoso. Ho imparato i cori solo ascoltando e li conosco quasi tutti”, ha spiegato Adli. A questo punto gli è stato chiesto quale gli piaccia di più ed è stato invitato anche a cantare. Il classe 2000 non si è fatto allora problemi ed ha iniziato ad intonare uno dei suoi cori preferiti, dimostrato anche discrete doti canore.

“Forza Diavolo alè, vivo solo per te. Io non ti lascerò, sempre con te sarò. E non importa se, io finirò nei guai. Unico amore sei, non ti ho tradito mai”. Un’altra bella dimostrazione di appartenenza da parte di questo ragazzo, che è arrivato nel mondo Milan con umiltà e ha saputo farsi amare da tutti, come persona prima ancora che come calciatore.