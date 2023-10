Primavera, Roma-Milan 0-0: buon punto, rossoneri ancora primi

La cronaca e il risultato di Roma-Milan, match valido per la settima giornata del campionato di Primavera 1. Solo 0-0 tra le due formazioni.

Si sono incontrate stamattina alle ore 11.00 Roma e Milan. Un match di alta classifica, considerando che i rossoneri di Ignazio Abate sono gli attuali capolisti della Primavera 1 (quota 17 punti) e i giallorossi occupano la terza posizione distanti 6 punti. Una gara, come conferma il risultato finale, che si è subito rivelata equilibrata e insidiosa per entrambe le formazioni. Tanta qualità in campo, con le due squadre molto attente a non subire le minacce avversarie. 0-0 allo scadere della partita. La cronaca con tutte le azioni salienti di seguito.

La cronaca del primo tempo di Roma-Milan Primavera

Il primo tempo di Roma-Milan si è rivelato molto equilibrato ma soprattutto bloccato. Le due squadre hanno provato a farsi spazio, ma sono state entrambe brave a chiudersi. Sono stati soprattutto i giallorossi, però, a trovare qualche spunto interessante. Pericoloso in particolare è stato il trequartista Cherubini, che al 15‘ e al 25‘ minuto ha creato delle potenziali occasioni da gol. Prima un cross in area perfetto, di cui nessuno dei compagni ha però approfittato. Poi un gran tiro a giro e preciso in porta. E’ stato bravo il portiere rossonero Raveyre a sventare la minaccia. Il Milan si è affacciato in area giallorossa al 29′ minuto, con un bel tiro al volo, ma troppo alto, di Sia su sviluppi di calcio d’angolo. Il primo tempo si è chiuso con un’altra occasione per la Roma: errore difensivo di Magni e palla a Costa che però ha sparato alto.

La cronaca del secondo tempo di Roma-Milan Primavera

Nel secondo tempo è sceso in campo un Diavolo agguerrito e deciso a far risultato. Squadra diversa nell’atteggiamento, e lo dimostra il primo squillo al 49′ minuto con il gran tiro di Malaspina. E’ stato però bravo il portiere avversario a parare. Al 57′ minuto è stata doppia occasione ancora per i rossoneri. Prima il bel tiro di Sia, poi il clamoroso palo di Zeroli. Colpo di testa del centrocampista su sviluppi di calcio d’angolo. La palla ha però trovato il legno. La Roma si è rifatta via dopo il 60′, con buone occasioni. Si è divorato il vantaggio giallorosso Golic, che da pochi metri ha sbagliato il tiro. Al 69‘ è stato ancora lui, Golic, a sfiorare l’1-0 su sviluppi di calcio di punizione. E’ stato bravo Raveyre a sventare la minaccia. Dopo l’ora di gioco Guidi e Abate hanno messo forze fresche in campo, ma le due squadre sono rimaste attente dietro, molto chiuse. All’86′, infine, è stata ancora la squadra padrona di casa ad andare vicina al vantaggio. Sempre Cherubini, con un tiro da posizione defilata terminato però di poco a lato.

Il tabellino della gara

ROMA: Marin; D’Alessio, Plaia, Golic, Ienco (86′ Oliveras); Graziani (71′ Cichella), Vetkal, Mannini; Cherubini, Joao Costa (86′ Guerrero); Misitano (79′ Bolzan).

A disp.: Kehayov, Cichella,, Marazzotti, Reale, Mlakar, Bah, Feola, Nardin.

All.: Guidi.

MILAN: Raveyre; Bakoune, Simic, Nsiala, Magni; Victor (81′ Verrucci), Malaspina, Zeroli; Scotti (71′ Camarda), Sia (81′ Perrucci), Bonomi (81′ Salmach).

A disp.: Torriani, Longoni, Camarda, Cuenca Martinez, Paloschi, Parmiggiani, Sala, Perera, Amaral.

All.: Abate.

Arbitro: Vingo. Assistenti: Linari – Pilleri.

Ammoniti: Bakoune (M), Victor (M), Ienco (R).