Bennacer instancabile a Milanello: “Fino alla morte” (VIDEO)

Ismael Bennacer vuole correre veloce verso il recupero. Clamoroso il video che lo riprende a Milanello allenarsi fino a tardo pomeriggio. “Fino alla morte”

Il Milan di Stefano Pioli sta ancora facendo i conti con i numerosissimi infortuni. Sembra ormai diventata una consuetudine. Nove calciatore su 27 sono fermi ai box, praticamente un terzo dell’intera rosa. La situazione è preoccupante, e ha destato nervosismo e rabbia soprattutto nell’ultima di campionato giocata contro il Napoli. Il Milan ha perso ben quattro calciatori in quella giornata per problemi fisici. Prima Simon Kjaer, che ha dato forfait prima della gara. Poi Pierre Kalulu, Christian Pulisic e Marco Pellegrino. Come si può condurre una stagione all’altezza con così tante defezioni ravvicinate?

Tra gli infortunati c’è anche Ismael Bennacer, anche se per lui si tratta di un’assenza ben più lunga e risalente a maggio scorso, quando ha rimediato un grosso problema al ginocchio che lo ha costretto ad intervento chirurgico. Ad ottobre l’algerino è finalmente tornato a lavorare a Milanello, ma certamente il rientro in campo non è vicino. Ismael manca terribilmente al Milan. In questo avvio di stagione, sta pesando indubbiamente la sua assenza. Le sue doti e caratteristiche uniche di legatore del gioco sarebbero fondamentali in un periodo così particolare per la squadra di Stefano Pioli.

Il suo rientro è pronosticato per inizio gennaio, ma lui sembra voler affrettare i tempi e lavorare duro “fino alla morte”. Il suo ultimo contenuto social parla chiarissimo.

Clamoroso Bennacer, a Milanello fino a sera

Bennacer sta soffrendo terribilmente l’assenza dal campo. Non vede l’ora di tornare, come ribadito dallo stesso in diverse dichiarazioni pubbliche. Sa che ci vorrà ancora un pò per tornare a calcare il prato verde in gare ufficiale, ma lui non ha intenzione di cullarsi e perdere altro tempo. Lo dimostra il suo ultimo video postato su Instagram, e che lo riprende a lavorare a Milanello sino a sera anche nel giorno di festa. Oggi, mercoledì 1 novembre, infatti, il centrocampista algerino l’ha passato ad allenarsi nel centro sportivo rossonero, sforando le 19 di sera.

Milanello vuoto, e solo lui sulla cyclette a pedalare fortissimo. Lo ha ripreso probabilmente un membro dello staff tecnico milanista, e una volta inquadrato il centrocampista ha detto: “Fino alla morte”. Che guerriero Ismael Bennacer! Il Milan, Stefano Pioli e i tifosi non vedono l’ora di rivederlo ad indossare la maglia rossonera e tenere in mano le redini del gioco.