Infinito Giroud, un cecchino coi tiri al volo: non ne sbaglia uno (VIDEO)

Olivier Giroud continua a stupire nonostante i 37 anni. Sembra un eterno bomber! Il video dell’allenamento sui tiri al volo è spettacolare. Cecchino Oli

Olivier Giroud non si ferma e non ha intenzione di farlo, affatto. A 37 anni sta continuando a macinare chilometri e a segnare gol come solo i grandi attaccanti sanno fare. E lui lo è, se gli scettici hanno ancora dei dubbi! Lo sta dimostrando col Milan: unica vera scelta di qualità a disposizione di Stefano Pioli, continua a fare gli straordinari e a farsi trovare pronto. Quattro gol nelle ultime quattro partite con il Milan; spettacolare e pesantissimo quello contro il Paris Saint Germain, di testa, la sua specialità. Ma non solo con la maglia rossonera. Anche con la sua Nazionale, a 37 anni, Giroud si sta confermando sempre pronto e decisivo. Non a caso Didier Deschamps non lo risparmia e lo convoca ad ogni ritiro.

Il gol in rovesciata nell’ultima gara giocata con la Francia dimostra quanto detto sopra. Oli sembra un eterno bomber, con una giovinezza interiore che riesce a tirar fuori quando in campo. E sembra non voler smettere di stupire. Nell’allenamento con la Francia, Giroud è stato straripante sui tiri al volo. Niente da fare per il portiere tra i pali!

Giroud, infallibile sui tiri al volo: il video

Olivier Giroud ha postato una magnifico contenuto sui suoi profili social: un video che lo riprende ad allenarsi sui tiri al volo nel ritiro della Francia. Due compagni crossano, uno a destra e uno a sinistra, e lui a colpire il pallone mandandolo in porta. Nemmeno un errore dal bomber francese, che riesce a segnare ad ogni tiro. Coordinazione perfetta e sbam, dritto in rete. Niente da fare per il portiere tra i pali, che certamente non mette il massimo dell’impegno nel provare a prenderla, ma le traiettorie di Giroud sono sempre ostiche e particolari.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Olivier Giroud (@oliviergiroud)



Insomma, un’altra prova di come Oli continui a dare il massimo, tanto in allenamento quanto in partita. Ma è proprio il suo impegno costante fuori dal rettangolo verde a permettergli una tale resa ad una tale età. La sensazione è che il rossonero abbia ancora qualche anno ad alti livelli davanti. Da comprendere se ancora al Milan o altrove. Il rinnovo è un tema caldo, ma che verrà probabilmente affrontato tra qualche mese. Non c’è fretta, è più grande la voglia di capire se Giroud può davvero ancora fare la differenza. Al momento, non ci sono dubbi che sia così.