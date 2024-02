Milan, pericolo Chelsea: inserimento improvviso per l’obiettivo

Il Milan può vedersi soffiare un obiettivo in vista dell’estate: il Chelsea si è intromesso sul grande obiettivo rossonero, è sfida a due

Il mercato non dorme mai. Un’affermazione quantomai provvidenziale e di stretta attualità, considerato come solo giovedì scorso si sia chiusa la sessione invernale di mercato. Eppure, quasi come se si trattasse di una vera e propria abbuffata abulica, le squadre sono già al lavoro in vista della sessione estiva.

Bisogna ancora giocare la seconda parte di stagione, eppure se in campo assistiamo a gol e sfide, dietro alle scrivanie i dirigenti lavorano a fari spenti per poter rinforzare gli organici. D’altronde la programmazione è la parola d’ordine sia per i top club che per le società minori. Cosa fare quindi?

Si prova ad anticipare la concorrenza per quegli obiettivi ritenuti funzionali. E così anche Furlani e Moncada lavorano in questa direzione. Eppure per i due dirigenti potrebbe arrivare una clamorosa beffa. Uno dei grandi obiettivi per la prossima annata, potrebbe infatti sfumare definitivamente. Si tratta di Benjamin Sesko, attaccante sloveno classe 2003 in forza al Lipsia.

Milan, il Chelsea sfida i rossoneri: la situazione

Il Milan segue da molto vicino la crescita del giovane centravanti 20enne. Un fisico da corazziere, 195 centimetri di altezza, ha fin qui realizzato cinque reti in 17 gare di Bundesliga. Classica punta d’area di rigore, ha una media di una rete ogni 133′, decisamente discreta vista anche la giovane età. Due anche i gol in Champions League in sei gare disputate.

Sesko è considerato il rinforzo ideale per il Milan della prossima stagione che in attacco ha le incognite legate a Giroud e Jovic. Il francese potrebbe decidere di lasciare i rossoneri ed il calcio europeo a fine stagione ma anche il futuro di Jovic è in bilico, nonostante stia dimostrando di essere funzionale e soprattutto decisivo.

Ebbene, pare proprio che Sesko sia finito nel mirino del Chelsea. I Blues hanno perso anche nell’ultimo turno e stazionano a metà classifica; Nkunku non ha certo convinto Pochettino e la dirigenza londinese, ecco perché in estate si andrà all’assalto di un nuovo profilo. Il preferito, in casa Chelsea, è sempre Victor Osimhen, bomber del Napoli che ha una clausola rescissoria da circa 130 milioni di euro.

Il nigeriano, però, è ambito anche da altri club e la mancata partecipazione alla prossima Champions League del Chelsea potrebbe essere decisiva per l’attaccante del Napoli nel virare verso altri lidi. Sesko, invece, ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro.