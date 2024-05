Caos Serie A, Casini sfiduciato: la dura lettera di Juve, Inter, Milan e Roma

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini sfiduciato da quattro big di Serie A il giorno prima dell’incontro con Abodi

Il Milan è fra le quattro squadre della Serie A che hanno sfiduciato Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A. Oltre ai rossoneri, anche Inter, Juventus e Roma. Che hanno fatto recapitare alla Lega una lettera firmata da tutti i dirigenti alla vigilia dell’importante incontro con il Ministro dello Sport Abodi.

Il Corriere dello Sport ha reso noto il testo integrale della lettera delle quattro squadre:

“Egregio Presidente, a seguito dell’incontro informale di ieri, desideriamo rappresentarti quanto segue. Nel corso della riunione si è in più occasioni fatto riferimento a posizioni da te rappresentate in sedi istituzionali fondate sul documento approvato dall’Assemblea LNPA in data 14 febbraio. Le nostre società non hanno approvato quel documento, né dunque i suoi contenuti. Ti preghiamo quindi, a partire dall’incontro di domani con il Ministro dello Sport così come in ogni altro contesto istituzionale in cui rappresenterai le posizioni della Lega Nazionale Professionisti Serie A fondate su quel documento, di chiarire in anticipo che si tratta di posizioni non condivise a approvate dai nostri Club“.

Lettera contro Casini prima dell’incontro con Abodi

Milan, Juve, Inter e Roma quindi non si sentono rappresentate da Casini. I motivi di questa durissima posizione sono diversi ma il più importante è quello legato alla richiesta delle quattro big di ridurre le partecipanti al campionato di Serie A.

Di recente le quattro squadre hanno votato a favore di un campionato a 18 squadre, ma la riforma non è passata perché tutte le altre 16 hanno votato no. La richiesta di Milan, Juve, Inter e Roma era mossa per far fronte ai tantissimi impegni nelle competizioni europee, soprattutto dalla prossima stagione con l’introduzione dei nuovi format.

La sfiducia a Casini arriva nella giornata che, come detto, precede l’incontro con Abodi che si terrà alle ore 15:30 di oggi e vedrà presenti Gabriele Gravina, Gianni Petrucci e lo stesso Casini, oltre a tutte le varie componenti delle leghe. In questa occasione si parlerà di una importante novità, e cioè l’introduzione di un’autorità di controllo della gestione finanziaria dei club professionistici. Un’iniziativa che potrebbe rappresentare una grande cambiamento per il calcio italiano.