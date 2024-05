Sinner come Ronaldo, i tifosi stentano a crederci

C’è un incredibile parallelismo tra Jannik Sinner e Cristiano Ronaldo. I tifosi fanno fatica a credere ai propri occhi, ma è tutto vero

Jannik Sinner ha fatto innamorare milioni di italiani grazie alle sue gesta in campo. Il campione altoatesino ha vinto gli Australian Open, ma è stato anche il grande protagonista della vittoria dell’Italia in Coppa Davis. Proprio grazie a queste vittorie, gli iscritti ai circoli tennisti stanno aumentando negli ultimi mesi ed il merito è principalmente del più grande giocatore di tennis che si sia mai visto in Italia.

Molti esperti credono che Sinner abbia già superato Panatta e che sia destinato a vincere tutti i trofei del Grande Slam. Il tempo è dalla sua parte perché parliamo di un atleta fortissimo, ma nato nell’agosto del 2001, quindi ancora piuttosto giovane. Per portare a termine il suo processo di crescita, Jannik Sinner dovrà risolvere un problema all’anca che non gli ha permesso di giocare gli Internazionali di Roma. C’è un dettaglio che riguarda Sinner e Cristiano Ronaldo relativo proprio al recupero dall’infortunio. Ecco di quale si tratta.

Sinner si allenerà al J-Medical, proprio come Ronaldo

Jannik Sinner ha dichiarato di voler restare fermo per un po’ di tempo affinché riesca a recuperare dall’infortunio all’anca. Proprio per evitare problemi più importanti, il campione del tennis italiano preferisce fare un passo indietro, ma il suo grande obiettivo è quello di essere pronto per il Roland Garros. Sinner partirà per la Francia solo se sentirà di essere al 100%, altrimenti rimanderà all’anno prossimo anche questo prestigioso appuntamento, conquistato per l’ultima da un tennista italiano nel lontano 1976, quando Adriano Panatta trionfò battendo in finale lo statunitense Harold Solomon.

Come è già successo in passato ad altri campioni come Matteo Berrettini e Cristiano Ronaldo, anche Jannik Sinner ha deciso di affidarsi alle cure dei medici del J-Medical. Si tratta di una struttura di proprietà della Juventus, nella quale anche Cristiano Ronaldo è stato nel corso della sua esperienza in bianconero. Questo è un dettaglio che accomuna due grandi campioni dello sport, anche se di età diversa.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Sinner sarà a Torino nei prossimi giorni e comincerà le cure nel centro medico della Juventus. Recuperare bene e vincere il Roland Garros gli consentirebbe di superare Djokovic nel ranking internazionale, ecco perché Jannik Sinner non vuole lasciare nulla al caso nelle prossime settimane.