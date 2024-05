Rinnovo e niente Milan: ennesimo colpo di scena

Uno dei nomi accostati con insistenza alla società rossonera potrebbe sfumare: a sorpresa, potrebbe esserci il prolungamento contrattuale.

Tra Stefano Pioli e il Milan è finita. Anche se non c’è stato l’incontro tra l’allenatore e la dirigenza, ci sarà il divorzio tra le parti al termine di questa stagione. Il ciclo si è esaurito e non ci sono più le condizioni per andare avanti insieme, giusto dirsi addio.

I tifosi si aspettano un nome importante per sostituire Pioli e non è ancora chiara la scelta che farà la società. Ci sono tanti allenatori accostati al Diavolo e negli ultimi giorni quello che viene dato in vantaggio è Paulo Fonseca, reduce da un buon biennio alla guida del Lille e già conosciuto in Italia per le due stagioni sulla panchina della Roma.

Fonseca-Milan: possibile una sorpresa inattesa

Il portoghese non convince una larga fetta della tifoseria, ma è innanzitutto il Milan a dover fare un scelta convinta e a ripartire con un progetto tecnico vincente. Non si può sbagliare, se l’obiettivo è quello di alzare trofei.

Su Fonseca sono in corso delle riflessioni e nel frattempo anche altre società si sono fatte avanti per lui. Non è un segreto il pressing del Marsiglia per portarlo in Costa Azzurra: offerto un buon contratto triennale con ampi poteri decisionali. Il club vuole rilanciarsi dopo una stagione al di sotto delle aspettative nella quale ha cambiato ben tre allenatori. Il percorso in Europa League, terminato in semifinale contro l’Atalanta, è stato una nota lieta. Invece, in Ligue 1 è stata fallita la qualificazione alla prossima Champions e la squadra è persino fuori dalle prime cinque posizioni della classifica.

Un tecnico come Fonseca sarebbe l’ideale per il Marsiglia. Ma attenzione alle mosse del Lille, che non vuole perdere il suo condottiero rimanendo a guardare. L’ex Roma ha un contratto che scade a giugno 2024 e la dirigenza è contenta del suo lavoro, visto che la squadra farà almeno il playoff per accedere alla prossima Champions League. Nell’ultima giornata di Ligue 1 affronta il Nizza e cercherà di restare davanti al Brest, che affronta il Tolosa (club di RedBird Capital Partners, proprietario anche del Milan).

Le Parisien non esclude che ci possa essere il rinnovo tra Fonseca e il Lille. Anche se il rapporto con il presidente Olivier Letang non è sempre idilliaco, la qualificazione alla prossima Champions è qualcosa che può trattenere il portoghese, il quale ha dichiarato che prenderà una decisione dopo l’ultima partita di campionato e considererà più fattori. Ha ammesso che vuole progredire nella sua carriera, quindi terrà conto di tutte le opzioni sul tavolo.